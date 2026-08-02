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Xã hội

Phó Thủ tướng: Đưa Phú Quốc thành đặc khu kiểu mẫu về an ninh

Nhật Huy

TPO - Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị xây dựng Phú Quốc thành đặc khu kiểu mẫu về an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", tạo môi trường an toàn để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và phát triển bền vững.

Ngày 2/8, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự ngày hội có Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, đại diện các bộ ngành, địa phương cùng nhân dân.

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Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần cảnh giác của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.

Nhấn mạnh Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước, cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

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Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Ngày hội.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, Phú Quốc cần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào cũng cần được chú trọng, cùng với việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

"Phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Hướng tới mục tiêu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm, nơi đáng sống và điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian qua, Phú Quốc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều mô hình được đánh giá phát huy hiệu quả như Đội tàu thuyền bảo vệ an ninh, trật tự tại An Thới; kết hợp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào Dân vận khéo; các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh An Giang và Công an tỉnh An Giang đã trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhật Huy
#Phú Quốc #Phó Thủ tướng Thường trực #Phạm Gia Túc #Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #An Giang #an ninh #AEPC #Bộ Công an

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