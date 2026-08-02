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5.000 người đi bộ xoa dịu nỗi đau da cam

Ngô Tùng

TPO - Chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin góp phần lan tỏa hơn nữa khát vọng sống, tinh thần vượt lên số phận của những nạn nhân chất độc da cam.

Sáng 2/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2026, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng hơn 5.000 người tham gia hoạt động đi bộ.

Tại chương trình, PGS.TS, Thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM - khẳng định chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin là việc làm lan tỏa hơn nữa khát vọng sống, tinh thần vượt lên số phận của những nạn nhân chất độc da cam, đồng thời khẳng định sự đoàn kết, chia sẻ, đồng hành với nạn nhân chất độc da cam, để không ai bị bỏ lại phía sau.

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Ban tổ chức tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Sơn, sau 65 năm “thảm họa da cam”, hơn 50 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, nỗi đớn đau về thể xác, tinh thần vẫn dai dẳng, hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3-4 thế hệ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam coi đây là vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với tinh thần “tương thân tương ái”, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng chung tay xoa dịu nỗi đau này. Đời sống của nạn nhân chất độc da cam cũng còn khó khăn nhưng đã được cải thiện đáng kể.

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Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam trong hoạt động ý nghĩa.
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Có hơn 5.000 người tham gia chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng.

Theo thống kê, số lượng nạn nhân chất độc da cam tại TPHCM ước tính khoảng 25.000 người với nhiều thế hệ. Đây là một bài toán, thách thức rất lớn trong công tác quản lý, chăm sóc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng), cùng các phần quà đến nạn nhân chất độc da cam.

Ngô Tùng
#nỗi đau da cam #chương trình đi bộ #đi bộ đồng hành #Vì Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin #thảm họa da cam #TPHCM #Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn

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