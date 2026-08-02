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Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

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Lực lượng chức năng xã Gia Phù tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm, sáng 2/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Như Báo Tiền Phong đưa tin trước đó, đêm 1/8, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Gia Phù. Đến khoảng 19 giờ, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt dưới suối tại bản Chéo Bau và trình báo chính quyền địa phương.

Gia đình cùng lực lượng tại chỗ của bản Chéo Bau sau đó tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 người mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gia Phù đã huy động lực lượng Công an, Quân sự cùng người dân trong bản triển khai công tác tìm kiếm theo phương châm "4 tại chỗ".

Qua xác minh, cháu T.T.L. (SN 2012) điều khiển xe máy chở theo hai em là T.T.N. (SN 2021) và T.T.T. (SN 2023) đi làm nương nhưng không trở về.

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Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 bị lũ cuốn trôi.

Trong đêm 1/8, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể hai nạn nhân là T.T.L. và T.T.N. Đến sáng 2/8, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu T.T.T. tiếp tục được phát hiện cách vị trí xe máy mắc kẹt khoảng 4 km.

Bà Ninh Thị Tâm Bình - Chủ tịch UBND xã Gia Phù cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Đồng thời, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Viết Hà
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