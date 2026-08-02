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Cưỡng chế tháo dỡ nhiều khuôn viên lăng mộ xây dựng trái phép

Ngọc Tú

TPO - Kiểm tra thực địa, chính quyền xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện 4 hộ dân tự ý san lấp, xây dựng khuôn viên lăng mộ trái quy định. Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, vận động, các hộ vẫn không tự khắc phục nên địa phương buộc phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Ngày 2/8, ông Hoàng Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa tổ chức cưỡng chế tháo dỡ khuôn viên lăng mộ xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại nghĩa trang Rú Thè, thôn 1 Quỳnh Diễn.

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Có 4 hộ dân tự ý san lấp, xây dựng khuôn viên lăng mộ trái phép tại nghĩa trang Rú Thè. Ảnh: Thanh Toàn

Trước đó, qua kiểm tra thực địa, chính quyền phát hiện một số hộ dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng khuôn viên lăng mộ không đúng quy định tại nghĩa trang Rú Thè.

Cụ thể, ông Nguyễn Đ.Tr. (thôn 2 Quỳnh Diễn) đã san lấp mặt bằng và đang xây dựng lăng mộ. Ông Hồ N.H. (thôn 1 Quỳnh Diễn) đã san lấp mặt bằng nhưng chưa xây dựng công trình. Ngoài ra, hai hộ dân khác đã tự ý san lấp và xây dựng phần móng khuôn viên lăng mộ từ tháng 2/2025.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban cán sự thôn 1 Quỳnh Diễn đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dừng thi công. Tuy nhiên, một số trường hợp không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng.

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Chính quyền xã đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.
Ảnh: Thanh Toàn

Trước thực trạng này, UBND xã Quỳnh Lưu thành lập đoàn kiểm tra hiện trường, đồng thời mời các hộ dân đến làm việc. Tại buổi làm việc, chính quyền đã tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, dù được nhắc nhở nhiều lần, các hộ vẫn không chấp hành.

UBND xã Quỳnh Lưu sau đó đã tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các hộ gia đình nghiêm túc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, không tự ý san lấp hoặc xây dựng lăng mộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

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Xã Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Ảnh: Thanh Toàn

Theo ông Hoàng Quốc Hoàn, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, UBND xã sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Không chỉ tại nghĩa trang Rú Thè, thời gian qua trên địa bàn xã Quỳnh Lưu cũng ghi nhận nhiều trường hợp tự ý xây dựng lăng mộ trái phép tại các nghĩa trang khác. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, tại nhiều địa phương ở Nghệ An cũng đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý xây dựng lăng mộ quy mô lớn trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ hoặc xây dựng không đúng quy hoạch nghĩa trang. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền các địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm và siết chặt công tác quản lý đất nghĩa trang nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Ngọc Tú
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