Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Quốc hội xem xét công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng

TPO - Khai mạc vào sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn, mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, mở đường cho sự phát triển nhanh của đất nước trong thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Văn phòng Quốc hội thông tin, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ được khai mạc vào sáng 3/8 và dự kiến bế mạc vào ngày 24/8.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ kéo dài từ 3/8 đến sáng ngày 13/8; đợt 2 từ 19/8 đến ngày 24/8.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ khi phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời, Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật.

Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh; một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Đại biểu nhìn nhận, việc Quốc hội chủ động tổ chức kỳ họp không thường lệ cho thấy tinh thần phản ứng nhanh, trách nhiệm và đồng hành sát sao với thực tiễn. Nhiều vấn đề mới phát sinh không thể chờ đến các kỳ họp thường lệ mới được giải quyết, bởi mỗi sự chậm trễ về thể chế đều có thể làm mất cơ hội đầu tư, tăng chi phí xã hội và kéo dài khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

“Kỳ họp không thường lệ vì thế là một biểu hiện của Quốc hội hành động, đưa pháp luật đến gần hơn với nhịp sống đất nước”, ông Sơn bày tỏ. Tuy nhiên, đại biểu thuộc đoàn Hà Nội cũng cho rằng, điều người dân và cử tri mong đợi không chỉ là Quốc hội quyết định nhanh, mà trước hết phải quyết định đúng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Tôi kỳ vọng kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ tạo ra một dấu ấn về chất lượng lập pháp, tinh thần trách nhiệm và khả năng giải quyết những vấn đề lớn của đất nước”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

Theo ông, thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc “không vì số lượng mà nhượng bộ chất lượng” có ý nghĩa đặc biệt đối với kỳ họp lần này. Khối lượng công việc càng lớn, thời gian càng khẩn trương thì yêu cầu đối với chất lượng chuẩn bị, thẩm tra, thảo luận, tiếp thu và chỉnh lý càng phải cao hơn.

“Không thể vì áp lực tiến độ mà bỏ qua những vấn đề còn chưa rõ, chưa đánh giá đầy đủ tác động hoặc chưa bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật”, ông Sơn nói.

Theo ông, chất lượng của một kỳ họp phải được đánh giá bằng khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Một đạo luật tốt cần chỉ rõ điểm nghẽn, nguyên nhân, đối tượng chịu tác động và chuyển biến mà chính sách mới có thể tạo ra.

“Luật phải rõ để người dân hiểu, doanh nghiệp thực hiện, cán bộ dám làm và các cơ quan có thể giám sát. Những nội dung chưa chín, chưa đủ căn cứ cần tiếp tục hoàn thiện, không nên thông qua chỉ để hoàn thành kế hoạch”, đại biểu nêu quan điểm.

Sửa đổi Luật Đất đai, kiến tạo thể chế phát triển cho các đô thị lớn

Cùng trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thành phố Hải Phòng cho rằng, chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất cho thấy một khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng và nhiều nội dung có tính chất nền tảng.

“Đây không đơn thuần là một kỳ họp xử lý những công việc cấp thiết, mà còn là kỳ họp đặt những viên gạch đầu tiên cho hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội khóa XVI”, bà Nga cho hay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.

Thước đo cuối cùng của mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết không nằm ở việc được thông qua nhanh đến đâu, mà ở chỗ có đi vào cuộc sống hay không, có tháo gỡ được điểm nghẽn, bảo vệ được quyền lợi của nhân dân và tạo thêm động lực phát triển đất nước hay không”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, các dự án luật được xem xét tại kỳ họp đều liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Luật Đất đai tác động đến quản lý, khai thác và phân bổ một trong những nguồn lực lớn nhất của quốc gia; đồng thời liên quan trực tiếp đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định giá đất và giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

“Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai phải hướng tới hai yêu cầu song hành: khơi thông nguồn lực cho phát triển nhưng không được xem nhẹ quyền và lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi; tháo gỡ khó khăn cho đầu tư nhưng phải kiểm soát chặt chẽ nguy cơ thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm”, bà Nga nhấn mạnh.

Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Phát triển đô thị.

“Tôi kỳ vọng những quyết định được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết các vướng mắc trước mắt, mà còn góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, minh bạch và có khả năng kiến tạo phát triển”, đại biểu đoàn Hải Phòng nêu rõ.

Trong khi đó, đại biểu Bùi Hoài Sơn dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự án Luật Phát triển đô thị. Theo ông, đây là dự án luật được cử tri tại các đô thị lớn gửi gắm nhiều kỳ vọng, bởi đô thị hóa đang tác động trực tiếp đến đời sống của hàng chục triệu người và định hình diện mạo đất nước trong nhiều thập niên tới.

Đại biểu kỳ vọng luật này sẽ vượt ra khỏi tư duy chỉ quản lý xây dựng và mở rộng không gian vật chất. “Một đô thị không thể chỉ được đo bằng nhà cao tầng, tuyến đường hay dự án bất động sản, mà phải được đánh giá bằng chất lượng sống, sự an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ công, không gian xanh, không gian văn hóa và sự gắn kết cộng đồng”, ông Sơn chia sẻ.