Trụ cầu Rạch Ráng bị nứt

TPO - Qua kiểm tra, UBND xã Trần Văn Thời, Cà Mau ghi nhận một số vị trí trụ cầu Rạch Ráng bị nứt, bong tróc bê tông. Dù chủ đầu tư đã khắc phục, vẫn cần được kiểm định để có giải pháp xử lý lâu dài.

UBND xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa báo cáo Sở Xây dựng tỉnh này về dấu hiệu xuống cấp của cầu dân sinh Rạch Ráng, bắc qua sông Ông Đốc.

Trước đó, người dân đã đăng tải lên mạng xã hội video ghi lại tình trạng một số trụ của cây cầu Rạch Ráng này bị bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, UBND xã Trần Văn Thời kiểm tra hiện trạng, kết quả nhận thấy công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại một số móng trụ cầu bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ.

Cụ thể, từ móng cầu đến trụ thứ nhất bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, một số vị trí chân trụ lộ kết cấu bê tông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình, có thể gây mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Sau buổi làm việc với chủ đầu tư cầu treo dân sinh Rạch Ráng, chủ đầu tư đã khắc phục phần bong tróc lớp bê tông bảo vệ, không còn để lộ phần sắt bên trong.

Tuy nhiên, UBND xã Trần Văn Thời kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng cây cầu, nhằm đánh giá chất lượng công trình, khả năng chịu lực của kết cấu cầu, đặc biệt hệ thống trụ và móng toàn bộ cầu. Từ đó để có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông.