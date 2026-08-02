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Xã hội

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Huế huy động hơn 2.100 tỷ đồng từ cơ chế đặc thù

Ngọc Văn

TPO - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 38 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, TP. Huế đã huy động khoảng 2.137 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Ngày 2/8, thông tin từ Sở Tài chính TP. Huế cho biết vừa có báo cáo về kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù gắn với xây dựng và phát triển TP. Huế trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị di sản, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế, phát triển du lịch bền vững và kinh tế văn hóa.

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Khu lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ (mẹ ruột vua Tự Đức, tại phường Thủy Xuân, TP. Huế), được tu bổ, phục hồi hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

Theo báo cáo, giai đoạn 2022-2025, các cơ chế đặc thù đã góp phần giúp địa phương huy động khoảng 2.137 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tạo thêm nguồn lực để xây dựng hạ tầng đô thị, giao thông, bảo tồn di sản và thực hiện mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ năm 2022 đến nay, nguồn thu từ phí tham quan di tích nộp ngân sách đạt gần 724 tỷ đồng. Thành phố đã bố trí hơn 634 tỷ đồng để thực hiện gần 70 dự án trùng tu, tôn tạo di tích và di sản, góp phần bảo tồn Quần thể di tích Cố đô Huế và phát triển du lịch văn hóa.

Đối với Quỹ Bảo tồn di sản Huế, đến cuối năm 2025 đã tiếp nhận khoảng 8,3 tỷ đồng và giải ngân hơn 6,7 tỷ đồng cho các hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho quỹ vẫn còn hạn chế.

Một số chính sách chưa phát huy hiệu quả, như cơ chế cho phép Huế hưởng 50% nguồn thu từ bán tài sản công gắn liền với đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Sau 5 năm triển khai, cơ chế này chưa phát sinh nguồn thu do địa phương không chủ động được việc sắp xếp, xử lý tài sản thuộc thẩm quyền các bộ, ngành Trung ương.

Từ thực tiễn triển khai, TP. Huế kiến nghị Quốc hội tiếp tục duy trì các cơ chế đang phát huy hiệu quả như phí tham quan di tích, Quỹ Bảo tồn di sản Huế và chính sách bổ sung nguồn thu từ xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Huế đề xuất thí điểm mô hình đô thị di sản của Việt Nam và thành lập Khu Thương mại tự do gắn với khu vực Chân Mây - Lăng Cô. Thành phố cũng kiến nghị áp dụng các cơ chế ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngọc Văn
#Nghị quyết 38 #cơ chế đặc thù #TP. Huế #đầu tư phát triển #phí tham quan di tích #Quỹ Bảo tồn di sản Huế #Khu thương mại tự do Chân Mây - Lăng C

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