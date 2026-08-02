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Voi rừng phá tường rào, 'đột nhập' trường bán trú lúc nửa đêm

Viết Hà

TPO - Ngày 2/8, UBND xã Huổi Một (tỉnh Sơn La) phát đi cảnh báo khẩn sau khi một con voi rừng phá tường rào, xâm nhập Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một trong đêm. Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp cận, không tự ý xua đuổi voi để bảo đảm an toàn.

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Voi rừng trong sân trường bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một.

Theo lãnh đạo UBND xã Huổi Một, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 1/8. Theo đó, một con voi rừng đã phá đoạn tường rào khu bán trú rồi đi sâu vào khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một.

Con voi di chuyển trong khuôn viên trường khoảng một giờ trước khi rời khỏi hiện trường vào khoảng 1h50 cùng ngày theo hướng bản Pản. Sự việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một phần tường rào của nhà trường bị hư hỏng.

Ngay sau vụ việc, UBND xã Huổi Một phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát đi thông báo cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với nhà trường, UBND xã đề nghị Ban Giám hiệu và lực lượng trực bán trú tiếp tục quản lý, rà soát, khẩn trương sửa chữa, gia cố các vị trí hàng rào bị hư hỏng để bảo đảm an toàn.

Đối với người dân, đặc biệt là các hộ dân tại bản Pản và khu vực lân cận, chính quyền khuyến cáo nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm; chủ động đóng kín cửa, bảo vệ gia súc và tài sản để phòng trường hợp voi tiếp tục xuất hiện.

UBND xã cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không hiếu kỳ tiếp cận, không sử dụng gạch đá, lửa, chất nổ hoặc các biện pháp khác để xua đuổi voi. Theo chính quyền địa phương, những hành động này có thể khiến voi bị kích động, dẫn đến nguy cơ tấn công, gây mất an toàn.

Khi phát hiện dấu vết hoặc xác định được hướng di chuyển của voi rừng, người dân cần thông báo ngay cho trưởng bản, UBND xã hoặc lực lượng kiểm lâm địa bàn để kịp thời phối hợp xử lý.

Theo UBND xã Huổi Một, con voi này đã xuất hiện tại các cánh rừng trên địa bàn nhiều năm nay. Trước đây, voi nhiều lần vào khu dân cư, gây thiệt hại hoa màu của người dân.

Viết Hà
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