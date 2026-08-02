Quảng Ninh xử lý hàng trăm cơ sở dôi dư ra sao sau sáp nhập?

TPO - Trong 776 cơ sở nhà, đất dôi dư được rà soát sau sáp nhập, Quảng Ninh đã xử lý 538 cơ sở bằng các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bốn hướng xử lý cấp bách

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, Quảng Ninh phải giải quyết khối lượng lớn tài sản công dôi dư.

Quảng Ninh xử lý hàng trăm cơ sở dôi dư ra sao sau sáp nhập?

Kết quả rà soát cho thấy toàn tỉnh có 776 cơ sở nhà, đất cần xử lý. Đến cuối tháng 5/2026, 538 cơ sở đã được giải quyết theo bốn hướng gồm điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển.

Đối với những trụ sở vẫn còn khả năng sử dụng, tỉnh ưu tiên điều chuyển cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc chuyển đổi công năng thành cơ sở hoạt động sự nghiệp, công trình phục vụ cộng đồng. Cách làm này vừa tận dụng được tài sản hiện có, vừa hạn chế phải đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc không phù hợp để chuyển đổi công năng được xem xét thanh lý, thu hồi đất. Quỹ đất sau thu hồi có thể được sử dụng cho các dự án phát triển phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Song song với quá trình xử lý, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh đã hoàn thành kiểm kê tài sản công trên phần mềm quản lý theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Việc này giúp xác định rõ hiện trạng, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và hướng xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất.

“Quan điểm của Quảng Ninh là tận dụng tối đa công năng của các trụ sở hiện có, hạn chế việc xây dựng mới. Việc xử lý không chỉ nhằm giảm số lượng tài sản dôi dư trên giấy tờ mà phải đưa các cơ sở này trở lại phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công hoặc tạo nguồn lực cho phát triển”, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tế tại các xã, phường, đặc khu. Qua khảo sát, từng địa phương được yêu cầu thống kê đầy đủ, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án xử lý cụ thể, tránh đề xuất dàn trải hoặc không khả thi.

Giải quyết 238 cơ sở còn lại thế nào?

Sau khi 538 cơ sở được xử lý, Quảng Ninh còn 238 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục giải quyết.

Trụ sở Thành ủy Hạ Long cũ được chuyển đổi công năng làm trụ sở làm việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các địa phương đang rà soát lại từng cơ sở, xác định nhu cầu sử dụng, khả năng chuyển đổi công năng cũng như hiệu quả kinh tế, xã hội của từng phương án. Với những trụ sở có thể bố trí cho cơ quan, đơn vị khác, việc điều chuyển sẽ được ưu tiên để khai thác tối đa tài sản hiện có.

Trường hợp không còn cơ quan, đơn vị nào có nhu cầu sử dụng, địa phương phải đề xuất phương án thanh lý hoặc thu hồi đất, tránh để tài sản kéo dài tình trạng bỏ trống, xuống cấp. Các phương án cũng phải phù hợp với quy hoạch, không xử lý hình thức chỉ để hoàn thành tiến độ.

Riêng những cơ sở nhà, đất thuộc các cơ quan Trung ương quản lý nhưng chưa được bàn giao, các xã, phường, đặc khu phải tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh làm việc với bộ, ngành liên quan. Việc xác định rõ đơn vị quản lý được coi là điều kiện cần thiết để ngăn ngừa tình trạng tài sản không được bảo vệ, khai thác hoặc xử lý kịp thời.

Với 238 cơ sở còn lại, Quảng Ninh đặt mục tiêu lựa chọn phương án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất. Đây cũng là bước tiếp theo để biến tài sản dôi dư sau sáp nhập thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công.