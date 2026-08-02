Hương Tràm không biết mình đã đúng hay sai

TPO - Đánh dấu cột mốc concert cá nhân đầu tiên, Hương Tràm mang đến show "Phao cứu sinh" được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn mà không cần quá chiêu trò. Hơn ba tiếng đồng hồ hát live, nhiều màn kết hợp bất ngờ cùng những phút trải lòng giúp đêm nhạc ghi dấu ấn, dù vẫn còn một số điểm chưa trọn vẹn.

Dàn khách mời chất lượng

Việc thực hiện concert cá nhân có lẽ là ước mơ của bất kỳ ca sĩ nào. Với Hương Tràm, nỗ lực ấy phần nào được đền đáp khi khán đài Cung Thể thao Điền kinh (Hà Nội) chật kín khán giả trong đêm diễn 1/8. Sau hành trình dài tạm dừng hoạt động và trở lại với âm nhạc, nữ ca sĩ đầu tư chỉn chu từ sân khấu đến ê-kíp sản xuất với những cái tên giàu kinh nghiệm như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, "thần đèn" Long Kenji...

Giống nhiều concert cá nhân, Hương Tràm lựa chọn kể câu chuyện của chính mình. Bốn chương Trở về, Đối diện, Buông và Trở lại phần nào giúp khán giả hình dung hành trình trưởng thành của giọng ca xứ Nghệ, đồng thời tạo sự chờ đợi cho những màn trình diễn phía sau. Xen cạnh những bản hit quen thuộc, Hương Tràm cũng hát thêm nhiều ca khúc của các nghệ sĩ khác để màu sắc chương trình đa dạng hơn.

Trong gần ba tiếng rưỡi, nữ ca sĩ dẫn dắt cảm xúc của hàng nghìn khán giả bằng loạt ca khúc làm nên tên tuổi như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ngại ngùng... Cô liên tục thay đổi trang phục phù hợp với từng chương nhạc, dần đưa khán giả từ hình ảnh cô gái "chuyên trị" ballad năm nào đến một Hương Tràm giàu năng lượng, nội lực và sẵn sàng thử nghiệm.

Bữa tiệc âm nhạc thêm phần hấp dẫn với sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du, 52Hz, NSND Tiến Dũng và đặc biệt là Thu Minh.

Từ màn kết hợp trẻ trung trong Em mong cùng rapper Phúc Du, đến những bản tình ca nhẹ nhàng như Đợi, Vạn vật như muốn ta bên nhau với "em xinh" 52Hz, mỗi khách mời đều mang đến một màu sắc riêng. Hương Tràm cũng khoe chất giọng nội lực khi song ca cùng Lâm Bảo Ngọc trong Golden và Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.

Khi kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh, nữ ca sĩ thể hiện bản hit Sau lời từ khước, trước khi tạo điểm nhấn bằng màn ngồi piano và hòa giọng cùng người anh đồng hương trong ca khúc Nước ngoài đầy xúc động.

Dàn khách mời chất lượng nâng tầm đêm concert của Hương Tràm.

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm diễn là màn mashup Yêu mình anh - Với em là mãi mãi cùng Thu Minh. Trước concert đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khách mời bí mật, nhưng ít ai nghĩ Thu Minh sẽ xuất hiện. Sau 14 năm kể từ The Voice, hai cô trò một lần nữa đứng chung sân khấu, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ và dành cho nhau nhiều lời chia sẻ "có cánh", ngọt ngào.

Từng có thời gian vướng tin đồn "cạch mặt", nhưng trong đêm diễn trước hàng nghìn khán giả, Thu Minh khẳng định cô vẫn luôn xem Hương Tràm là "baby" của mình. "Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi. You are always my baby", Thu Minh nói.

Hương Tràm không giấu được sự xúc động đáp lại: "Mỗi lần em cần, chị đều ở đó, lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là 'baby của chị' đến hôm nay vẫn là điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua".

Trong dấu mốc quan trọng của sự nghiệp, Hương Tràm cũng mời bố - NSND Tiến Dũng - lên sân khấu trình diễn ca khúc Gái Nghệ. Xuyên suốt đêm diễn, cô nhiều lần nhắc về quê hương Nghệ An và lồng ghép những hình ảnh gắn với nơi "chôn nhau cắt rốn" như lời tri ân.

Hương Tràm kết hợp cùng nhiều ca sĩ tên tuổi trong đêm concert Phao cứu sinh tối 1/8 tại Hà Nội.

Giọng hát vẫn là "vũ khí" mạnh nhất của Hương Tràm

Nếu sân khấu hay dàn khách mời tạo nên sự mãn nhãn, giọng hát vẫn là yếu tố thuyết phục nhất của Hương Tràm.

Suốt hơn ba tiếng đồng hồ hát live gần như liên tục, nữ ca sĩ vẫn giữ được nguồn năng lượng ổn định. Chất giọng dày, khỏe cùng những quãng cao đầy nội lực tiếp tục là điểm mạnh giúp cô chinh phục khán giả.

Không ít lần trong đêm diễn, Hương Tràm gửi lời cảm ơn những người đã có mặt để đồng hành cùng mình. Cô thừa nhận đã rất lâu rồi trái tim mới rung lên từng nhịp như trong tối 1/8.

Ở giữa chương trình, Hương Tràm xin phép đi chân trần trên sân khấu. Đó cũng là lúc cô trải lòng về những năm tháng nhiều chông chênh và lựa chọn rời Việt Nam.

"Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng không. Nhưng tôi luôn tin rằng, khi đã chọn thì phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm. Được nhìn thấy tất cả khán giả ở đây, tôi biết mình đã thật sự trở về", nữ ca sĩ chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy khiến không ít khán giả xúc động, bởi sau nhiều năm vắng bóng, Hương Tràm cuối cùng cũng có đêm diễn của riêng mình để kể câu chuyện bằng âm nhạc.

Vẫn còn điều tiếc nuối...

Concert bắt đầu muộn khoảng 20 phút do khán giả chưa ổn định chỗ ngồi. Bù lại, chương trình ghi điểm nhờ khâu tổ chức khá chuyên nghiệp. Hình ảnh, thiết kế sân khấu, trang phục, dàn vũ công và phần trình diễn live của Hương Tràm đều nhận được nhiều lời khen.

Điều khiến một số khán giả tiếc nuối nhất lại nằm ở cách xử lý những bản hit lớn. Duyên mình lỡ hay Em gái mưa - hai ca khúc gắn liền với tên tuổi Hương Tràm - đều được phối mới theo hướng sôi động hơn. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là dịp để những bản ballad hàng trăm triệu lượt nghe được sống lại đúng tinh thần vốn có, nhưng chúng lại xuất hiện khá sớm ở phần mở màn và trôi qua tương đối nhanh.

Phần trình diễn hit lớn nhất sự nghiệp của Hương Tràm ấy thế mà trôi qua khá vội vã, không kịp để lại dư vị dù cô đã nhờ Phúc Du viết thêm phần rap cho Em gái mưa. Có thể đây là chủ đích của ê-kíp khi muốn Hương Tràm từng bước rời khỏi chiếc "vùng an toàn" từng làm nên tên tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng mong nữ ca sĩ có thêm vài tiết mục để "bung" hết công lực với chất giọng dày, khỏe và những nốt cao đầy uy lực như thời kỳ đỉnh cao.

Đêm nhạc không có MC, Hương Tràm kiêm nhiệm phần dẫn dắt và kết nối với khách mời. Một vài thời điểm, âm lượng micro của cô và khách mời khá nhỏ, khiến phần giao lưu bị hụt cảm xúc, đôi lúc tạo khoảng lặng.

Dù còn những điểm cần hoàn thiện, concert Phao cứu sinh vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Hương Tràm. Với sự đầu tư nghiêm túc cả phần nghe lẫn phần nhìn, cùng tinh thần học hỏi và cầu thị trong bối cảnh thị trường concert Việt Nam ngày càng sôi động, nữ ca sĩ đã có màn trở lại đủ sức thuyết phục. Đây cũng sẽ là tiền đề để Hương Tràm tự tin bước tiếp trên hành trình âm nhạc, trước mắt là đêm diễn tiếp theo tại TPHCM.