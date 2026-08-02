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Người lính

Truyền thông Iran bác tuyên bố của Tổng thống Trump, phủ nhận yêu cầu Mỹ ngừng các cuộc tấn công

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Iran đồng loạt đưa thông tin bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Tehran đã đề nghị Washington dừng các cuộc tấn công.

Các phương tiện truyền thông Iran ngày 2/8 đồng loạt đưa thông tin phản bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã yêu cầu Washington tạm dừng các cuộc tấn công, đồng thời khẳng định chính Mỹ mới là bên buộc phải xuống thang.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran và một số nước Trung Đông đề nghị ngừng mọi hoạt động quân sự do các điều khoản của một thỏa thuận đã được thống nhất. Ông cũng tuyên bố điều này sẽ mở đường cho việc "mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran đã đưa ra đề nghị như vậy hoặc thay đổi lập trường đối với eo biển Hormuz. Iran tiếp tục khẳng định vai trò kiểm soát hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.

Thay vì xác nhận tuyên bố của ông Trump, nhiều hãng tin Iran cho rằng Tổng thống Mỹ đã phải rút lui sau những lời đe dọa trước đó.

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Ảnh minh hoạ.

Theo KayhanOnline, ông Trump "một lần nữa rút lại lập trường sau khoảng một tuần đe dọa Iran và tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được".

"Dù ông ấy có tiếp tục hành động gây hấn hay lùi bước, lực lượng của chúng ta vẫn duy trì ở mức độ sẵn sàng cao nhất và đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra", hãng tin Mehr nêu rõ.

Hãng tin Fars thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dẫn lời một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán hạt nhân của Tehran cho biết, Iran vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về việc mở lại eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết eo biển sẽ vẫn đóng cửa chừng nào các "hành động thù địch" của Mỹ còn tiếp diễn, và các tàu chỉ có thể đi qua tuyến đường được chỉ định với sự cho phép của Hải quân IRGC.

Một số hãng tin Iran cũng dẫn lại các thông tin từ truyền thông phương Tây, trong đó có CNN, về tình trạng suy giảm kho tên lửa phòng không của Mỹ. Hãng tin Tasnim cho rằng đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ông Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út đưa tin, Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi các bên ưu tiên đối thoại để giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Theo hãng thông tấn, Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi các bên cần "ưu tiên đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng và nỗ lực tối đa để tạo điều kiện cho các giải pháp ngoại giao".

Trước đó, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thái tử Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại với Tổng thống Trump về kế hoạch tấn công Iran trong cuộc điện đàm. Không lâu sau cuộc trao đổi này, Tổng thống Mỹ tuyên bố hủy kế hoạch không kích tiếp theo với lý do các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #Trung Đông #đàm phán #eo biển Hormuz #tấn công #hoà hoãn #leo thang

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