Phát trực tiếp robot phẫu thuật tiết niệu, thay khớp gối

TPO - Nhiều ca phẫu thuật được phát trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, giúp đội ngũ y tế có thể học hỏi, nắm bắt các kỹ thuật tiên tiến, nhất là trong bối cảnh AI được ứng dụng mạnh mẽ trong y tế.

Trong hai ngày 1 – 2/8, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Khoa học quốc tế liên bệnh viện năm 2026 với chủ đề “Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều”.

Hội nghị do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức.

Những ca phẫu thuật được được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, thu hút các bác sĩ tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền.

Đây là diễn đàn khoa học quy mô lớn quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học uy tín nhằm chia sẻ các thành tựu nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và xu hướng phát triển y học hiện đại.

Hội nghị có gần 200 bài báo cáo, các phiên trình diễn kỹ thuật (live case) tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như ngoại khoa, nội khoa - can thiệp, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung bướu, ghép tạng, trí tuệ nhân tạo…

Điểm nhấn của hội nghị, thu hút các bác sĩ là các phiên live case được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, giới thiệu nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật tiết niệu sử dụng robot Da Vinci, thay khớp gối bằng robot CORI, phẫu thuật nội soi cột sống, can thiệp tim bẩm sinh, can thiệp động mạch vành phức tạp, cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai tại các bệnh viện lớn trong nước.

TS.BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhìn nhận đây là cơ hội để đội ngũ y tế học hỏi, kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh AI được ứng dụng mạnh mẽ trong y tế. Đồng thời thúc đẩy hợp tác y khoa vượt ra ngoài phạm vi của từng bệnh viện và từng quốc gia.