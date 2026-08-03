Quốc hội khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

TPO - Sáng nay (ngày 3/8), Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ được khai mạc tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Trong ngày khai mạc, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ kéo dài từ 3/8 đến sáng ngày 13/8; đợt 2 từ 19/8 đến ngày 24/8.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung: xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật; xem xét, quyết định 7 nội dung quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại Hội nghị chiều 2/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến.

“Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo dự kiến chương trình, sáng 3/8, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc kỳ họp vào 8 giờ 30 phút. Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về dự án: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tiếp đó, Chính phủ sẽ trình các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Từ 10 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiến hành phiên thảo luận ở tổ về một số nội dung đã được trình Quốc hội.