Phát hiện 5 cá thể rùa hộp lưng đen quý hiếm đi lạc

TPO - Phát hiện 5 cá thể rùa hộp lưng đen đi lạc, một người dân ở xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động mang đến Công an xã giao nộp.

Ngày 2/8, tin từ Công an xã Ea Bung, đơn vị vừa tiếp nhận 5 cá thể rùa hộp lưng đen do một người dân ở thôn 6, xã Ea Bung tự nguyện giao nộp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận 5 cá thể rùa do người dân giao nộp. Ảnh: Công an xã Ea Bung

Theo cơ quan công an, người dân phát hiện các cá thể rùa đi lạc nên chủ động mang đến trình báo và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Bung phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Súp và UBND xã kiểm tra, lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ số rùa để chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa hộp lưng đen (tên khoa học Cuora amboinensis) thuộc Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật.

Rùa hộp lưng đen thuộc nhóm động vật quý hiếm, cần bảo vệ. Ảnh: Công an xã Ea Bung

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý; không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay vận chuyển các loài động vật thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ.