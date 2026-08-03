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Sức khỏe

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Lần đầu tiên bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật cho bệnh nhân cách xa 1700 km

Hà Minh

TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình phẫu thuật robot từ xa hai chiều được triển khai giữa hai bệnh viện cách nhau hơn 1.700 km.

Không chỉ thực hiện thành công hai ca mổ ở hai chuyên khoa khác nhau, dấu mốc này còn cho thấy khả năng xây dựng mạng lưới ngoại khoa kết nối, nơi chuyên gia có thể trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh ở khoảng cách rất xa.

Hệ thống Y tế Vinmec vừa công bố vận hành thành công mô hình phẫu thuật robot từ xa hai chiều giữa Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) và Bệnh viện Vinmec Cần Thơ. Điểm mới của mô hình là cả hai bệnh viện đều có thể luân phiên đảm nhiệm vai trò trung tâm điều khiển robot và cơ sở tiếp nhận người bệnh.

Video toàn cảnh ca mổ 2 chiều cách nhau 1700km.

Trong ca phẫu thuật đầu tiên, người bệnh được phẫu thuật tại Vinmec Cần Thơ, trong khi phẫu thuật viên ở Hà Nội điều khiển hệ thống robot Toumai MT-1000 từ khoảng cách hơn 1.700 km. Ở ca thứ hai, chiều kết nối được đảo ngược khi ê-kíp tại Cần Thơ điều khiển robot thực hiện phẫu thuật cho người bệnh đang nằm tại Vinmec Smart City.

PGS.TS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City kiêm Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Robot Vinmec, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết phẫu thuật robot từ xa không chỉ phụ thuộc vào hệ thống robot mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa ngoại khoa, gây mê hồi sức, điều dưỡng, chẩn đoán hình ảnh, công nghệ thông tin cùng hạ tầng viễn thông có độ trễ thấp, bảo mật cao và hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

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Ca mổ bằng robot hiện đại được thực hiện từ xa.

Hai ca bệnh được lựa chọn thuộc hai chuyên khoa khác nhau.

Ca thứ nhất là nữ bệnh nhân 15 tuổi mắc u bì buồng trứng phải. Với người bệnh ở độ tuổi vị thành niên, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải bảo tồn tối đa mô buồng trứng để duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản về sau. Hệ thống robot với hình ảnh phóng đại và cánh tay thao tác linh hoạt giúp phẫu thuật viên bóc tách chính xác, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ làm vỡ khối u.

Ca thứ hai là nam bệnh nhân 42 tuổi được phát hiện ung thư gan trái trong quá trình khám theo dõi bệnh đái tháo đường. Người bệnh có tiền sử viêm gan B mạn tính, chức năng gan còn bù nên được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái kết hợp cắt túi mật với mục tiêu điều trị triệt căn và bảo tồn tối đa phần gan lành. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình điều khiển robot theo chiều ngược giữa hai bệnh viện được áp dụng tại Việt Nam.

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TS. Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thăm bệnh nhân.

Theo GS.TS. Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, robot không thay thế vai trò của bác sĩ mà chỉ truyền tải chính xác các thao tác của phẫu thuật viên đến cánh tay máy. Trong suốt ca mổ, tại nơi người bệnh nằm luôn có ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức trực tiếp để xử trí nếu phát sinh tình huống ngoài dự kiến hoặc cần chuyển đổi phương pháp phẫu thuật.

Việc vận hành thành công mô hình phẫu thuật robot từ xa hai chiều được đánh giá là bước tiến mới trong ứng dụng y học số và ngoại khoa hiện đại tại Việt Nam. Nếu được triển khai rộng rãi với hạ tầng kỹ thuật và quy trình bảo đảm an toàn, mô hình này có thể mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao cho người bệnh ở nhiều địa phương, đồng thời giảm nhu cầu chuyển tuyến đối với những trường hợp cần sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Hà Minh
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