Thời điểm Ronaldo cưới

TPO - Theo tờ The Sun, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez được cho là đã lựa chọn Madeira - nơi danh thủ người Bồ Đào Nha sinh ra và lớn lên - làm địa điểm tổ chức hôn lễ vào tháng 8.

Thông tin về đám cưới của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi hàng loạt nguồn tin đồng loạt đưa ra những chi tiết khác nhau về thời điểm và địa điểm tổ chức hôn lễ.

Theo tờ The Sun, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez được cho là đã lựa chọn Madeira - nơi danh thủ người Bồ Đào Nha sinh ra và lớn lên - làm địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ronaldo và vợ sắp cưới.

Nguồn tin này cho biết Nhà thờ chính tòa Funchal đã được đặt để tổ chức lễ cưới vào ngày 8/8. Khách sạn 5 sao Savoy Palace gần đó cũng dành riêng nhiều tầng cùng một số khu vực dịch vụ để phục vụ sự kiện.

Địa điểm này được nhiều người chờ đón, tin tưởng vì sự phù hợp. Ngoài yếu tố quê hương của Ronaldo, đây còn là nơi gắn liền với tuổi thơ và sự nghiệp ban đầu của anh trước khi vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Nếu lễ cưới thực sự diễn ra tại đây trong tương lai, việc lựa chọn công trình hơn 500 năm tuổi như Nhà thờ chính tòa Funchal cũng được đánh giá là phù hợp với truyền thống Công giáo của gia đình Ronaldo.

Một nguồn tin được The Sun dẫn lời cho biết các khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo rằng hai tầng của khách sạn cùng nhiều khu vực quầy bar sẽ tạm thời không phục vụ trong hai ngày diễn ra sự kiện. Những thông tin này càng làm dấy lên suy đoán rằng Ronaldo và Georgina đang chuẩn bị cho ngày trọng đại sau nhiều năm gắn bó.

Cristiano Ronaldo quen Georgina Rodríguez vào năm 2016. Cặp đôi công khai mối quan hệ không lâu sau đó và cùng xây dựng một gia đình đông thành viên. Sau gần một thập kỷ bên nhau, Ronaldo đã cầu hôn Georgina vào tháng 8/2025. Người mẫu gốc Tây Ban Nha - Argentina sau đó chia sẻ bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn trên mạng xã hội kèm thông điệp: “Đồng ý. Trong cuộc đời này và mọi cuộc đời của em”.

Một số nguồn tin cũng cho biết chiếc nhẫn đính hôn được các chuyên gia trang sức định giá từ khoảng 5 triệu euro đến hàng triệu USD, trở thành một trong những chiếc nhẫn đính hôn có giá trị lớn nhất trong giới người nổi tiếng những năm gần đây.

Georgina từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Elle rằng cả hai mong muốn một đám cưới thân mật thay vì một sự kiện xa hoa trước công chúng.

Gần đây, Georgina Rodríguez liên tục chia sẻ việc dành thời gian cho con trai cả của CR7.

Những đồn đoán về đám cưới ngày càng nhiều. Thậm chí, từ cuối tháng 7, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh thiệp cưới của siêu sao người Bồ Đào Nha. Thiệp mời này nói rằng lễ cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tại Quinta da Regaleira ở Sintra (Bồ Đào Nha), đồng thời yêu cầu khách mời mặc trang phục màu đen.

Những ngày qua, Ronaldo và Georgina tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình. Hai người xuất hiện trên du thuyền tại Mallorca (Tây Ban Nha). Họ cùng chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng, chơi golf, tập luyện, bơi lội và dành thời gian cho các con.

Đến hiện tại, Ronaldo và Georgina Rodríguez chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về ngày cưới. Vì vậy, những thông tin liên quan đến địa điểm, thời gian tổ chức hay danh sách khách mời vẫn chỉ dừng ở mức các nguồn tin truyền thông đăng tải.