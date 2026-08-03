Bị cáo Đoàn Bảo Châu bị tuyên án vắng mặt 7 năm tù

TPO - Với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bị cáo Đoàn Bảo Châu bị tòa phạt mức án 7 năm tù, 5 năm quản chế.

Sáng 3/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (nhà văn, võ sư, SN 1968, ở phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Đoàn Bảo Châu mức án 7 năm tù, 5 năm quản chế, buộc nộp 200 nghìn đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được kháng cáo trong thời hạn luật định.

Cáo buộc thể hiện, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Nguồn tin xác định bị can Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" và tài khoản Facebook "Chau Doan" với nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý, có dấu hiệu phạm tội.

Đến ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án. Cuối tháng 6 cùng năm đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, bị can nhanh chóng bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu.

Theo hồ sơ, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Bảo Châu nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra xác định khoảng năm 2007, bị can Đoàn Bảo Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan".

Từ năm 2016 - 2021, Đoàn Bảo Châu đã phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook này và 1 video phỏng vấn Châu được đăng trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" với tiêu đề "Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc", được ghi hình ngày 20/10/2016.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 6 video nêu trên.

Giám định cũng xác định giọng nói, hình ảnh của người xuất hiện trong cả 6 video là của Đoàn Bảo Châu.

Còn Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xác định các video Châu đăng tải có nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" và "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị can Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình. Tuy nhiên, ông không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hành vi xâm phạm an ninh quốc gia

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu mức án từ 5 – 6 năm tù. Trong khi, luật sư của bị cáo đề nghị tòa tuyên án thấp hơn mức này bởi bị cáo phạm tội lần đầu; chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, tại thời điểm khởi tố, bị cáo Châu không có mặt tại nơi cư trú, không có mặt theo thư kêu gọi; cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của bị cáo. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không đầu thú.

Cơ quan tố tụng cũng chỉ định luật sư, đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo nhưng bị cáo không có mặt tại tòa…

Hội đồng xét xử cho rằng, việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo là đúng quy định pháp luật. Hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân… nên cần hình phạt nghiêm khắc.