Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 kéo dài từ 3/8 đến sáng ngày 13/8; đợt 2 từ 19/8 đến ngày 24/8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung: xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật; xem xét, quyết định 7 nội dung quan trọng của đất nước.