Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

TPO - Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỳ họp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 kéo dài từ 3/8 đến sáng ngày 13/8; đợt 2 từ 19/8 đến ngày 24/8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung: xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật; xem xét, quyết định 7 nội dung quan trọng của đất nước.