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Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Miền Bắc duy trì thời tiết mưa nắng đan xen trong những ngày tới, trong đó sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa to đến rất to, có thể gây ngập úng cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (3/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/8 đến 3h ngày 3/8 có nơi trên 70mm như tại trạm Háng Lìa 1 (Điện Biên) 84mm, Pa Vệ Sử 2 (Lai Châu) 80.2mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 77mm.

Dự báo ngày và đêm 3/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa nắng đan xen. Lượng mưa phổ biến trong ngày từ 15-35mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Miền Bắc sẽ có một tuần mưa nhiều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài liên tục có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, nắng nóng có dấu hiệu xuất hiện trở lại nhưng không gay gắt.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối nay có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ chiều tối mai, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tăng mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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