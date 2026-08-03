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Xã hội

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

PV

TPO - Tuần qua (từ 27/7 đến 2/8), Thủ tướng Chính phủ có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ngãi; bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công thương; điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 1.

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kể từ ngày 29/7/2026.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế (Đại học Rome Tor Vergata, Ý, 2005).

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Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Cấn Dũng)

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cùng ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Báo Công Thương)

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: tỉnh Nghệ An; có trình độ Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 9/2021.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

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Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh sinh năm 1976, quê quán: tỉnh Ninh Bình.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 1/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg, ngày 31/7 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 28/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế; lý luận chính trị Cao cấp.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

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Ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Trước đó vào ngày 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày 27/7 tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ồng Tô Anh Dũng sinh năm 1978; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật học; lý luận chính trị Cao cấp.

PV
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