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Thế giới

Tổng thống Trump thông báo Mỹ - Iran nối lại đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại vào ngày 3/8, sau khi ông tuyên bố hủy bỏ một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào nước này.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Họ biết quy mô của cuộc tấn công vì họ đã thấy cách chúng tôi chuẩn bị cho nó. Giờ đây, chúng tôi đang nói chuyện với họ dưới hình thức đàm phán. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào chiều mai, và chúng ta sẽ xem xét”, Tổng thống Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Air Force One hôm 2/8, sau kỳ nghỉ cuối tuần tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster (New Jersey).

Tổng thống Trump cho biết, ông đã được các đồng minh như Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Qatar và Iran yêu cầu hủy bỏ kế hoạch tấn công.

“Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng khi các đồng minh yêu cầu hủy bỏ cuộc tấn công, họ lại nói với chúng tôi kiểu như: ‘Hãy xem xét’. Và lý do họ đưa ra là vì họ nghĩ rằng đã có một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Đã có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, và sau đó sẽ có một thỏa thuận về hạt nhân, hoặc bạn có thể gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran. Tôi gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran”.

Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump, trong đó ông thúc giục giảm leo thang chiến tranh, hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin hôm 2/8. Trước đó, các nguồn tin nói với CNN rằng thái tử đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch tấn công Iran trong cuộc điện đàm.

Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu cuộc tấn công có nhắm vào các mục tiêu năng lượng hay không, và vẫn nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/8 rằng Mỹ “sẵn sàng chiến đấu” chống lại Iran.

Truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc chính quyền nước này yêu cầu ông Trump ngừng các cuộc tấn công mà Mỹ và Israel đã lên kế hoạch.

Giá dầu tương lai đã giảm hôm 2/8 sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ cuộc xung đột.

Dầu Brent giảm khoảng 5,6% xuống còn khoảng 83 USD/thùng, và dầu thô của Mỹ giảm khoảng 5,5% xuống còn khoảng 80 USD/thùng.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #đàm phán Mỹ Iran #xung đột Mỹ Iran #giá dầu #Mỹ tấn công Iran

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