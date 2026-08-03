Quy trình kiểm soát an toàn cho mỗi ca chạy thận

Với người bệnh suy thận mạn, chạy thận là hành trình kéo dài nhiều năm, thậm chí cả đời và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Vì vậy, mỗi ca chạy thận cần được bảo vệ bởi một quy trình an toàn đa lớp, kiểm soát chặt chẽ ở mọi khâu.

Hơn 10 năm gắn bó với chạy thận nhân tạo, bà T.T. Đức từng có thời điểm nghĩ mình “không còn cơ hội sống”. Khoảng hai năm trước, khi tình trạng suy thận diễn biến trầm trọng kèm tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm, bà được một bệnh viện thông báo không thể tiếp tục điều trị.

Sau đó, sức khỏe bà đột ngột diễn tiến nguy kịch và được người nhà đưa vào cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bà được các bác sĩ khoa Thận nhân tạo tiếp nhận lọc máu định kỳ 3 buổi mỗi tuần.

Sau hai năm điều trị, sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt. Từ việc bị bệnh viện “trả về”, đến nay bà đã có thể ăn uống và sinh hoạt như bình thường. “Điều khiến tôi yên tâm nhất là bác sĩ và điều dưỡng luôn theo dõi rất sát trong mỗi buổi chạy thận. Phòng chạy thận sạch sẽ, máy móc hiện đại, mọi quy trình đều được thực hiện cẩn thận nên tôi có thể gắn bó điều trị lâu dài tại đây.”- bà Đức chia sẻ.

Trường hợp của bà Đức là một trong nhiều người bệnh đã duy trì chạy thận ổn định nhờ được theo dõi liên tục và kiểm soát an toàn trong từng buổi điều trị.

Bà Đức được các bác sĩ theo dõi sức khỏe sát sao

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hải - Trưởng Đơn nguyên Thận nhân tạo BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: “Khác với nhiều kỹ thuật điều trị khác, chạy thận nhân tạo được lặp lại nhiều lần mỗi tuần và kéo dài trong nhiều năm. Vì vậy, chỉ một mắt xích không được kiểm soát tốt cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Đó là lý do mọi khâu trong quy trình, từ kiểm soát nhiễm khuẩn, nguồn nước đến vật tư tiêu hao đều phải được chuẩn hóa và giám sát chặt chẽ.”

Kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt trước - trong - sau mỗi buổi lọc máu

Ở người chạy thận nhân tạo, máu được đưa ra ngoài cơ thể để lọc rồi truyền trở lại nhiều lần mỗi tuần. Bất kỳ sai sót nào trong kiểm soát nhiễm khuẩn đều có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Vì vậy, kiểm soát nhiễm khuẩn luôn là một trong những nguyên tắc được ưu tiên hàng đầu.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, ngay từ khi bắt đầu điều trị, người bệnh được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bao gồm sàng lọc viêm gan B, C và theo dõi định kỳ trong suốt quá trình chạy thận. Dựa trên kết quả xét nghiệm, người bệnh sẽ được phân luồng và bố trí máy lọc riêng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Phòng ốc thoáng mát, được khử khuẩn thường xuyên, đảm bảo an toàn

Song song với đó, khu vực chạy thận được vệ sinh, khử khuẩn định kỳ, thay mới chăn ga sau mỗi ca điều trị và duy trì môi trường sạch sẽ, thông thoáng, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh trong suốt quá trình lọc máu.

Thiết bị và vật tư y tế được kiểm soát chặt chẽ trong từng ca chạy thận

Không chỉ chú trọng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, BVĐK Hồng Ngọc còn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị và vật tư nhằm nâng cao độ an toàn cũng như hiệu quả của mỗi ca lọc máu.

Toàn bộ dây máu được sử dụng một lần cho từng người bệnh nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Quả lọc được xử lý bằng hệ thống máy rửa tự động và kiểm tra hóa chất tồn dư trước mỗi buổi lọc, đáp ứng các yêu cầu an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, BVĐK Hồng Ngọc sử dụng hệ thống nước RO siêu tinh khiết góp phần giảm tình trạng viêm mạn tính, hạn chế stress oxy hóa và các biến chứng tim mạch, cơ xương khớp. Đồng thời, nguồn nước chất lượng cao hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu, bảo tồn chức năng thận còn lại và giúp huyết áp ổn định hơn trong mỗi buổi lọc.

Hệ thống nước RO siêu tinh khiết tại BVĐK Hồng Ngọc

Phối hợp đa chuyên khoa đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị

Đối với người bệnh suy thận mạn, hoàn thành an toàn một ca lọc máu mới chỉ là một phần của quá trình điều trị. Phần lớn người bệnh còn đồng thời mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim hoặc rối loạn chuyển hóa, đòi hỏi phải được theo dõi toàn diện.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, người bệnh chạy thận được phối hợp quản lý bởi nhiều chuyên khoa nhằm kiểm soát các bệnh lý đồng mắc, từ tim mạch, nội tiết đến dinh dưỡng. Chế độ ăn cũng được tư vấn phù hợp với từng giai đoạn bệnh nhằm kiểm soát lượng muối, nước, phospho và hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng.

Trường hợp xuất hiện diễn biến bất thường hoặc biến chứng cấp trong quá trình lọc máu, đội ngũ bác sĩ Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, Gây mê hồi sức cùng các chuyên khoa liên quan sẽ nhanh chóng phối hợp xử trí, giúp người bệnh được can thiệp kịp thời.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ: "Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là sự an toàn trong từng ca lọc mà còn giúp người bệnh duy trì thể trạng ổn định, hạn chế biến chứng và có chất lượng sống tốt để tiếp tục sinh hoạt, làm việc cũng như đồng hành cùng gia đình."

Toàn bộ quy trình chạy thận tại BVĐK Hồng Ngọc được xây dựng và vận hành theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mà bệnh viện đang áp dụng như ACHS International và Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS). Việc chuẩn hóa quy trình ở mọi khâu giúp nâng cao mức độ an toàn, tạo sự yên tâm cho người bệnh trong hành trình điều trị lâu dài.