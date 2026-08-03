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Thế giới

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất dừng hoạt động, Thủ tướng Hungary cảnh báo '5 ngày then chốt'

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Hungary Peter Magyar cảnh báo nước này sẽ đối mặt với “5 ngày then chốt”, khi mực nước sông Danube xuống quá thấp buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của đất nước phải ngừng hoạt động - lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ.

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Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary. (Ảnh: Reuters)

Nhiều khu vực ở châu Âu đang hứng chịu tình trạng nắng nóng và hạn hán kéo dài, khiến mực nước các con sông giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nước, hoạt động vận tải đường thủy và sản xuất điện.

Tính đến chiều 2/8, nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary chỉ còn vận hành ở mức hơn 10% công suất, sau khi mực nước sông Danube - nguồn nước làm mát của nhà máy, giảm xuống mức thấp kỷ lục. Công suất của nhà máy này là 2 gigawatt, cung cấp khoảng một nửa lượng điện của cả nước.

Cơ quan quản lý nguồn nước dự báo mực nước con sông Danube - chảy từ Đức ra biển Đen, sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.

“Chúng ta đang bước vào 5 ngày mang tính quyết định nhất. Ngày mai, nhà máy điện hạt nhân Paks sẽ không phát điện, trong khi những ngày nóng nhất với nhiệt độ lên tới 40 độ C vẫn còn ở phía trước”, ông Magyar nói trong video đăng trên Facebook.

“Lưới điện, các dịch vụ công và chính mỗi người dân đều sẽ phải chịu sức ép rất lớn”, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, đồng thời cảnh báo rằng nhà máy Paks, nơi vận hành 4 lò phản ứng do Nga chế tạo, có thể phải ngừng hoạt động trong nhiều tuần.

Trong video sau đó, Thủ tướng Magyar cho biết quyết định chính thức về thời điểm dừng nhà máy sẽ do ban lãnh đạo nhà máy đưa ra, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn.

Ông Magyar cũng cho biết việc các hộ gia đình và hơn 300 doanh nghiệp tự nguyện cắt giảm tiêu thụ điện theo lời kêu gọi của chính phủ đã giúp giảm khoảng 400 MW, qua đó giảm bớt áp lực lên hệ thống điện.

“Hiện tại chưa cần áp dụng các biện pháp bắt buộc hạn chế tiêu thụ điện đối với doanh nghiệp”, Thủ tướng Magyar nói, nhưng cũng lưu ý rằng chính phủ có thể áp dụng biện pháp này ngay từ ngày 3/8 nếu cần thiết.

Bộ trưởng Năng lượng Istvan Kapitany cho biết, danh sách các doanh nghiệp tham gia cắt giảm tiêu thụ điện gồm tập đoàn năng lượng Hungary MOL, nhà sản xuất pin Hàn Quốc Samsung SDI, thương hiệu xe sang Audi thuộc tập đoàn ô tô Đức Volkswagen và nhà cung cấp phụ tùng ô tô Nhật Bản Denso.

Mực nước sông xuống thấp cũng đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thủy và du lịch tại Hungary, buộc hơn 100 thành phố và làng mạc, trong đó có các khu vực ngoại ô thủ đô Budapest, phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước.

Ông Mark Radnai, Phó Chủ tịch đảng Tisza của Thủ tướng Magyar, cho biết trên Facebook rằng cuộc khủng hoảng này có thể khiến Hungary thiệt hại từ 100-200 tỷ forint (tương đương 315-630 triệu USD), chủ yếu do giá điện nhập khẩu tăng vọt.

Bình Giang
Theo Reuters
#Hungary #Hạn hán #Biến đổi khí hậu #Điện hạt nhân

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