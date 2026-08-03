Người mẹ đón con trai liệt sĩ sau 40 năm

TPO - 40 năm sau ngày nhận tin con hy sinh trên chiến trường Campuchia, người mẹ 88 tuổi ở Hà Tĩnh cuối cùng cũng được đón con trở về quê hương. Khoảnh khắc chạm tay lên linh cữu phủ Quốc kỳ, người mẹ liệt sĩ nghẹn ngào bật khóc.

Những ngày cuối tháng 7, căn nhà nhỏ của bà Dương Thị Đường (88 tuổi, ở thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, Hà Tĩnh) đông kín người. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, bà con lối xóm, họ hàng và đồng đội cùng có mặt để đón liệt sĩ Trần Hữu Kính trở về quê hương sau 40 năm hy sinh.

Khi xe chở linh cữu dừng trước đầu ngõ, bà Đường được con cháu dìu ra đón con. Người mẹ già run run đặt tay lên linh cữu phủ Quốc kỳ, nghẹn ngào: "Con ơi, mẹ đã chờ con suốt 40 năm rồi...".

Lời gọi con của người mẹ khiến nhiều người có mặt xúc động. Sau bốn thập kỷ chờ đợi, bà Đường cuối cùng cũng được đón người con trai trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương.

Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Kính. Ảnh: Đức Quyền.

Liệt sĩ Trần Hữu Kính (SN 1963) là con cả trong gia đình có 6 anh chị em. Tháng 2/1982, khi vừa tròn 19 tuổi, anh tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Mặt trận 479. Sau thời gian huấn luyện, anh trở thành chiến sĩ lái xe, trực tiếp phục vụ chiến đấu trên chiến trường Campuchia.

Ngày 30/3/1986, trong một trận chiến đấu ác liệt, người lính trẻ anh dũng hy sinh khi mới 23 tuổi. Ban đầu, anh được an táng tại chiến trường Campuchia. Đến năm 1988, hài cốt được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Cửu (nay thuộc phường Trảng Dài, Đồng Nai).

Ngày giấy báo tử của con được gửi về quê cũng là ngày nỗi đau khắc sâu trong lòng bà Đường. Dù năm tháng qua đi, người mẹ chưa bao giờ thôi mong ngóng một ngày được đón con trở về.

Bà Dương Thị Đường xúc động bên linh cữu người con trai liệt sĩ sau 40 năm chờ ngày đón con trở về quê hương. Ảnh: Đức Quyền.

Bà Dương Thị Đường bật khóc khi nhìn thấy linh cữu người con trai liệt sĩ. Ảnh: Đức Quyền.

Khi còn khỏe, bà Đường từng vượt quãng đường gần 1.300 km vào Đồng Nai để thắp hương cho con. Đó cũng là lần duy nhất bà được đứng trước phần mộ của người con trai đầu lòng. Những năm sau, tuổi cao, sức yếu khiến bà không còn đủ điều kiện đi xa.

Việc hương khói nơi phần mộ của liệt sĩ được các con và người thân thay nhau gìn giữ. Sau nhiều năm mong mỏi được đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Kính về an táng tại quê nhà, ước nguyện của gia đình cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình - cho biết ngay khi gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Kính về quê an táng, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm.

"Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của đông đảo đồng đội, bà con nhân dân, các đoàn thể và lực lượng chức năng. Đó không chỉ là sự tiễn đưa người liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn là sự tri ân của quê hương đối với những cống hiến, hy sinh của anh cho Tổ quốc", ông Bảo cho biết.