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Hoa hậu

Công bố thêm 21 cô gái trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8. Buổi chiều, thí sinh nghe đại diện ban giám khảo công bố kết quả.

report DANH SÁCH THÍ SINH SƠ KHẢO PHÍA NAM VÀO VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2026

1. Nguyễn Thị Thúy Dung

2. Nguyễn Thị Kim Châu

3. Gouband Lisa

4. Võ Thị Mến

5. Nguyễn Thái Anh Thư

6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi

7. Đinh Hoàng Gia Linh

8. Đinh Diệu Anh

9. Nèang Lin

10. Trịnh Ngọc Huyền

11. Trương Văn Tú Tâm

12. Lưu Phương Anh

13. Văn Hà Phương Nhi

14. Nguyễn Phương Nghi

15. Lê Phương Nghi

16. Cao Trần Tú Anh

17. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

18. Vũ Lâm Bảo Chi

19. Đoàn Hải Lan

20. Nguyễn Thị Hoa

21. Mai Thị Yến Nhi

report Khoảnh khắc vỡ òa của 21 cô gái
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Nhan sắc nổi bật của các cô gái vượt qua vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Sau khi khép lại vòng sơ khảo, các cô gái bước vào phần chụp ảnh hồ sơ chính thức.
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Sau đó, thí sinh sẽ về nhà và chuẩn bị vào nhà chung, sẵn sang cho vòng Chung khảo toàn quốc.
report Nhan sắc 21 thí sinh tiếp theo vào Chung khảo toàn quốc

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Sơ khảo phía Nam khép lại, Ban tổ chức chọn ra 21 gương mặt bước tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc.
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21 cô gái vượt qua vòng sơ khảo phía Nam.
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report Hoa hậu Việt Nam là dấu mốc đẹp của tuổi trẻ

Phát biểu bế mạc Vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - bày tỏ sự trân trọng với Ban gám khảo, Ban cố vấn, các đơn vị đồng hành và đặc biệt là các thí sinh - những người góp phần tạo nên một vòng sơ khảo nghiêm túc, công tâm và giàu cảm xúc.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu bế mạc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh điều Ban tổ chức ghi nhận sau một ngày làm việc không chỉ là hồ sơ, phần thể hiện hay kết quả chấm điểm, mà còn là khát vọng, sự chân thành, bản lĩnh và tinh thần dám thử sức của các thí sinh.

Hoa hậu Việt Nam luôn trân trọng những vẻ đẹp được bộc lộ qua cách mỗi người đối diện với thử thách, ứng xử với mọi người và kiên định theo đuổi các giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Gửi gắm thông điệp tới các thí sinh, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn dù tiếp tục hay dừng lại sau vòng sơ khảo, mỗi cô gái đều xem đây là một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ: "Điều các bạn nhớ nhất tại Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là hôm nay bạn đã đủ dũng cảm để bắt đầu".

report Thí sinh chia đội trình diễn với trang phục truyền thống
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Trong thời gian chờ đợi kết quả vòng sơ khảo, một cuộc thi catwalk nhỏ đã được diễn ra, dưới sự hướng dẫn của MC Mỹ Vân.
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Các cô gái chia thành hai đội, phô diễn kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Điều họ thể hiện ra không chỉ là những bước đi uyển chuyển, mà còn thần thái tự tin và đầy năng lượng tuổi trẻ.
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Phần thi ngẫu hứng giúp nhiều thí sinh phần nào giải tỏa sự căng thẳng trước giờ G. Kết quả, cả hai đội đều giành chiến thắng.
report Màn giao lưu sôi nổi xóa tan căng thẳng

Trong lúc chờ công bố kết quả, MC Mỹ Vân liên tục khuấy động không khí bằng các màn giao lưu, mời thí sinh lên hát, giới thiệu quê hương và chia sẻ về bản thân.

Những tiếng cười, tràng vỗ tay và sự cổ vũ nhiệt tình từ các thí sinh giúp xua tan phần nào sự căng thẳng sau một ngày dài dự thi, trước thời khắc công bố danh sách đi tiếp.

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Đại sứ Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân dẫn dắt chương trình giao lưu dành cho các thí sinh trong thời gian chờ công bố kết quả.
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Các thí sinh không ngần ngại trổ tài lẻ, khuấy động không khí phòng chờ. Bốn thí sinh khoe giọng trong ca khúc Một vòng Việt Nam.
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Nhiều người háo hức trước màn thể hiện của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.
report Tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng trước giờ công bố kết quả

Sau gần một ngày trải qua các phần thi, các thí sinh tham gia Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào những phút chờ đợi căng thẳng nhất.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi chờ công bố kết quả vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù cảm thấy khá tự tin sau khi hoàn thành phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín, cô vẫn không khỏi lo lắng bởi chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều.

"Tôi khá hồi hộp vì chưa biết mình có được xướng tên vào danh sách vượt qua vòng sơ khảo hay không. Sau phần thể hiện ở phần thi nhân trắc học và phòng phỏng vấn kín, tôi cũng khá tự tin. Tuy nhiên, tôi thấy các thí sinh khu vực phía Nam đều rất mạnh, không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu nhiều kỹ năng, học vấn tốt. Vì vậy, tôi vẫn có chút lo lắng và không biết kết quả sẽ ra sao", Thảo Nguyên chia sẻ.

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report Thí sinh không giấu được sự hồi hộp

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn kín, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu đến từ TPHCM cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sự hồi hộp nhanh chóng trở lại khi cô phải chờ đợi kết quả từ khoảng 11h đến hơn 15h.

"Tôi khá lo lắng từ trước khi bước vào phòng thi. Thi xong, em cảm thấy thoải mái hơn nhưng sau đó lại tiếp tục hồi hộp chờ công bố kết quả”, Kim Châu chia sẻ.

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Thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi hồi hộp chờ kết quả.

Nếu may mắn bước tiếp, cô dự định trau dồi kỹ năng giao tiếp mỗi ngày và tập trung hoàn thiện phần thi tài năng.

Trước thời điểm công bố kết quả, thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi không giấu được sự hồi hộp.

Dù đã chuẩn bị kỹ và tự tin với phần thể hiện của mình, Yến Nhi vẫn lo lắng bởi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi danh giá, có tiêu chí đánh giá khắt khe và quy tụ nhiều thí sinh nổi bật.

“Tôi không biết mình có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi hay không nên rất lo, ngồi chờ đến mức toát mồ hôi”, cô chia sẻ.

report Thí sinh đu trend TikTok cùng giám khảo Ái Phương
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Sau giờ nghỉ trưa, giám khảo Ái Phương cùng dàn thí sinh khuấy động không khí vòng sơ khảo, vốn vừa tạm lắng xuống, bằng màn nhảy theo trend TikTok.
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Nữ ca sĩ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nghiêm túc học từng động tác. Cô tỏ ra hào hứng với thử thách bất ngờ này.
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Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam cũng bắt nhịp nhanh, tạo nên màn đồng diễn vừa đẹp mắt, vừa vui tươi.
report Gần 100 cô gái chờ kết quả Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8. Các thí sinh tham gia đa dạng về độ tuổi, ngành học, có một số thí sinh mới chỉ 18,19 tuổi.

Các cô gái đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng ứng xử, ngoại hình, phong thái khi đến với cuộc thi. Nhiều thí sinh có trình độ học vấn tốt, có chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, IELTS 8.5, 7.5.

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Gần 100 cô gái trải qua một ngày dài nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực. Từ 7h sáng, các thí sinh tới ghi danh, nghe phổ biến các nội dung ở Vòng Sơ khảo, sau đó tiến hành đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với giám khảo.

Trong khoảng nghỉ giữa giờ, không khí sôi động hơn khi giám khảo Phan Lê Ái Phương rủ thí sinh cùng "đu" trend nhảy TikTok.

BÁO TIỀN PHONG
#kết quả Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh hoa hậu

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