Công bố thêm 21 cô gái trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

report Hoa hậu Việt Nam là dấu mốc đẹp của tuổi trẻ

Phát biểu bế mạc Vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - bày tỏ sự trân trọng với Ban gám khảo, Ban cố vấn, các đơn vị đồng hành và đặc biệt là các thí sinh - những người góp phần tạo nên một vòng sơ khảo nghiêm túc, công tâm và giàu cảm xúc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu bế mạc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh điều Ban tổ chức ghi nhận sau một ngày làm việc không chỉ là hồ sơ, phần thể hiện hay kết quả chấm điểm, mà còn là khát vọng, sự chân thành, bản lĩnh và tinh thần dám thử sức của các thí sinh.

Hoa hậu Việt Nam luôn trân trọng những vẻ đẹp được bộc lộ qua cách mỗi người đối diện với thử thách, ứng xử với mọi người và kiên định theo đuổi các giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Gửi gắm thông điệp tới các thí sinh, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn dù tiếp tục hay dừng lại sau vòng sơ khảo, mỗi cô gái đều xem đây là một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ: "Điều các bạn nhớ nhất tại Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là hôm nay bạn đã đủ dũng cảm để bắt đầu".