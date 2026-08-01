Công bố thêm 21 cô gái trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Nguyễn Thị Thúy Dung
2. Nguyễn Thị Kim Châu
3. Gouband Lisa
4. Võ Thị Mến
5. Nguyễn Thái Anh Thư
6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi
7. Đinh Hoàng Gia Linh
8. Đinh Diệu Anh
9. Nèang Lin
10. Trịnh Ngọc Huyền
11. Trương Văn Tú Tâm
12. Lưu Phương Anh
13. Văn Hà Phương Nhi
14. Nguyễn Phương Nghi
15. Lê Phương Nghi
16. Cao Trần Tú Anh
17. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
18. Vũ Lâm Bảo Chi
19. Đoàn Hải Lan
20. Nguyễn Thị Hoa
21. Mai Thị Yến Nhi
Phát biểu bế mạc Vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - bày tỏ sự trân trọng với Ban gám khảo, Ban cố vấn, các đơn vị đồng hành và đặc biệt là các thí sinh - những người góp phần tạo nên một vòng sơ khảo nghiêm túc, công tâm và giàu cảm xúc.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh điều Ban tổ chức ghi nhận sau một ngày làm việc không chỉ là hồ sơ, phần thể hiện hay kết quả chấm điểm, mà còn là khát vọng, sự chân thành, bản lĩnh và tinh thần dám thử sức của các thí sinh.
Hoa hậu Việt Nam luôn trân trọng những vẻ đẹp được bộc lộ qua cách mỗi người đối diện với thử thách, ứng xử với mọi người và kiên định theo đuổi các giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Gửi gắm thông điệp tới các thí sinh, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn dù tiếp tục hay dừng lại sau vòng sơ khảo, mỗi cô gái đều xem đây là một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ: "Điều các bạn nhớ nhất tại Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là hôm nay bạn đã đủ dũng cảm để bắt đầu".
Trong lúc chờ công bố kết quả, MC Mỹ Vân liên tục khuấy động không khí bằng các màn giao lưu, mời thí sinh lên hát, giới thiệu quê hương và chia sẻ về bản thân.
Những tiếng cười, tràng vỗ tay và sự cổ vũ nhiệt tình từ các thí sinh giúp xua tan phần nào sự căng thẳng sau một ngày dài dự thi, trước thời khắc công bố danh sách đi tiếp.
Sau gần một ngày trải qua các phần thi, các thí sinh tham gia Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào những phút chờ đợi căng thẳng nhất.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi chờ công bố kết quả vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù cảm thấy khá tự tin sau khi hoàn thành phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín, cô vẫn không khỏi lo lắng bởi chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều.
"Tôi khá hồi hộp vì chưa biết mình có được xướng tên vào danh sách vượt qua vòng sơ khảo hay không. Sau phần thể hiện ở phần thi nhân trắc học và phòng phỏng vấn kín, tôi cũng khá tự tin. Tuy nhiên, tôi thấy các thí sinh khu vực phía Nam đều rất mạnh, không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu nhiều kỹ năng, học vấn tốt. Vì vậy, tôi vẫn có chút lo lắng và không biết kết quả sẽ ra sao", Thảo Nguyên chia sẻ.
Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn kín, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu đến từ TPHCM cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sự hồi hộp nhanh chóng trở lại khi cô phải chờ đợi kết quả từ khoảng 11h đến hơn 15h.
"Tôi khá lo lắng từ trước khi bước vào phòng thi. Thi xong, em cảm thấy thoải mái hơn nhưng sau đó lại tiếp tục hồi hộp chờ công bố kết quả”, Kim Châu chia sẻ.
Nếu may mắn bước tiếp, cô dự định trau dồi kỹ năng giao tiếp mỗi ngày và tập trung hoàn thiện phần thi tài năng.
Trước thời điểm công bố kết quả, thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi không giấu được sự hồi hộp.
Dù đã chuẩn bị kỹ và tự tin với phần thể hiện của mình, Yến Nhi vẫn lo lắng bởi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi danh giá, có tiêu chí đánh giá khắt khe và quy tụ nhiều thí sinh nổi bật.
“Tôi không biết mình có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi hay không nên rất lo, ngồi chờ đến mức toát mồ hôi”, cô chia sẻ.
Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8. Các thí sinh tham gia đa dạng về độ tuổi, ngành học, có một số thí sinh mới chỉ 18,19 tuổi.
Các cô gái đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng ứng xử, ngoại hình, phong thái khi đến với cuộc thi. Nhiều thí sinh có trình độ học vấn tốt, có chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, IELTS 8.5, 7.5.
Gần 100 cô gái trải qua một ngày dài nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực. Từ 7h sáng, các thí sinh tới ghi danh, nghe phổ biến các nội dung ở Vòng Sơ khảo, sau đó tiến hành đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với giám khảo.
Trong khoảng nghỉ giữa giờ, không khí sôi động hơn khi giám khảo Phan Lê Ái Phương rủ thí sinh cùng "đu" trend nhảy TikTok.