Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm kiếm những cô gái mang giá trị cuộc thi vun đắp suốt gần bốn thập kỷ

TPO - Điều mà Ban tổ chức, Ban giám khảo kiếm tìm ở Vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh những gương mặt nổi bật, còn là những cô gái mang trong mình giá trị mà Hoa hậu Việt Nam đã bền bỉ vun đắp suốt gần bốn thập kỷ: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 hoàn thành toàn bộ nội dung vào khoảng hơn 17h chiều 1/8.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ trân trọng các thí sinh đã có mặt tại sự kiện. Các bạn đến từ nhiều vùng đất khác nhau, mang theo những câu chuyện khác nhau, những ước mơ khác nhau.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Ban tổ chức, Ban giám khảo kiếm tìm ở Vòng Sơ khảo phía Nam những cô gái mang trong mình những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam đã bền bỉ vun đắp suốt gần bốn thập kỷ.

Có bạn sẽ tiếp tục bước vào vòng trong, cũng sẽ có những bạn tạm khép lại hành trình Hoa hậu Việt Nam của mình. Nhưng điểm chung của tất cả các bạn là đã lựa chọn bước qua sự e ngại của bản thân để có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

"Sau một ngày gặp gỡ, đọng lại trong Ban tổ chức không chỉ là những tập hồ sơ, những phần thể hiện hay bảng điểm của Ban giám khảo. Đó còn là những ánh mắt tràn đầy hy vọng, là những nụ cười còn xen lẫn hồi hộp và sự nghiêm túc mà các bạn đã dành cho cuộc thi.

Chúng tôi luôn tin rằng, có những vẻ đẹp được nhìn thấy ngay từ ánh mắt, nụ cười. Nhưng cũng có những vẻ đẹp chỉ có thể cảm nhận qua cách một người đối diện với thử thách, qua sự chân thành, bản lĩnh và cách họ đối xử với mọi người xung quanh", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Chính vì vậy, điều mà Ban tổ chức, Ban giám khảo kiếm tìm ở Vòng Sơ khảo phía Nam hôm nay, bên cạnh những gương mặt nổi bật, còn là những cô gái mang trong mình những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam đã bền bỉ vun đắp suốt gần bốn thập kỷ: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đối với những thí sinh được chọn, phía trước là một chặng đường mới với nhiều thử thách hơn, nhưng cũng là cơ hội để các bạn tiếp tục hoàn thiện bản thân và khẳng định những giá trị tốt đẹp mà mình theo đuổi.

Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 khép lại sau một ngày làm việc công tâm, minh bạch.

Đối với những bạn tạm dừng hành trình Hoa hậu Việt Nam tại đây, Ban tổ chức mong rằng các bạn sẽ mang về nhiều hơn một kết quả. Đó là trải nghiệm của một ngày dám thử sức, là những người bạn mới, là những bài học mới và là niềm tin, rằng mỗi hành trình đều có giá trị khi chúng ta bước đi bằng tất cả sự tử tế và nỗ lực của bản thân.

"Chúng tôi hy vọng, khi rời hội trường này, điều các bạn nhớ nhất tại Vòng Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là hôm nay bạn đã đủ dũng cảm để bắt đầu. Nhiều năm sau nhìn lại, các bạn vẫn có thể mỉm cười vì mình đã từng có mặt tại Hoa hậu Việt Nam, đã từng sống trọn vẹn với tuổi trẻ và đã từng dành những bước đi đầu tiên cho một ước mơ đẹp", nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.