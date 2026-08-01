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Hoa hậu Việt Nam không tìm vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu

Ngọc Ánh - Dương Triều

TPO - Sáng 1/8, tại Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định hành trình của cuộc thi mang sứ mệnh kết nối những giá trị tốt đẹp đang hiện hữu trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Chỉ ít ngày sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, sáng 1/8, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tại phía Nam.

Hai vòng sơ khảo được tổ chức ở hai miền đất nước, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: Tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp trên hành trình của Hoa hậu Việt Nam.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Triều.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ sự trân trọng khi các thí sinh đã lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là nơi để thử sức, khẳng định bản thân và bắt đầu một hành trình đẹp của tuổi thanh xuân.

Khởi động từ đầu tháng 5 năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ chờ các thí sinh tìm đến mình, mà chủ động đến với các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước thông qua tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế.

Tại phía Nam, hành trình ấy đã dừng chân ở Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM) và Trường Đại học FPT Cần Thơ, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Mỗi điểm đến là một cuộc gặp gỡ, là một cuộc đối thoại cởi mở để lắng nghe những khát vọng, những câu chuyện và những sắc màu riêng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Đây cũng là tinh thần mà chủ đề Miền hương sắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 muốn gửi gắm. Mỗi Miền” là một vùng đất, một không gian văn hóa, một hành trình trưởng thành góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi người con gái Việt Nam. "Hương” và “Sắc” không chỉ là vẻ đẹp của diện mạo, mà còn là vẻ đẹp được bồi đắp từ văn hóa, tri thức và nhân cách.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, hành trình của Hoa hậu Việt Nam vì thế còn mang sứ mệnh kết nối những giá trị tốt đẹp đang hiện hữu trong thế hệ trẻ Việt Nam. Trên hành trình này, bốn giá trị cốt lõi mà Hoa hậu Việt Nam kiên định theo đuổi suốt gần bốn thập kỷ: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng và khẳng định sức sống bền bỉ của một cuộc thi luôn đồng hành với sự tỏa sáng của người con gái Việt Nam.

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Ban tổ chức và các giám khảo kỳ vọng Vòng Sơ khảo phía Nam vẫn sẽ trở thành một dấu mốc đẹp với các thí sinh.

"Vòng Sơ khảo luôn là một phần rất đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam. Đây là nơi Ban tổ chức và Ban giám khảo gặp những gương mặt lần đầu đến với cuộc thi, và cũng là nơi hội tụ những cô gái đến từ khắp mọi miền đất nước.

Có bạn lớn lên giữa những đô thị năng động. Có bạn đến từ miền núi, miền biển hay những vùng quê bình dị. Mỗi người có điều kiện sống, có câu chuyện và hành trình trưởng thành khác nhau. Nhưng khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tất cả đều có cơ hội như nhau để thể hiện bản thân", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm.

Chính những giá trị ấy đã làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam, đồng thời giúp nhiều Hoa hậu, Á hậu sau khi đăng quang tiếp tục khẳng định mình, lan tỏa những điều tốt đẹp và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đại diện Ban tổ chức bày tỏ mong muốn, dù hành trình của các bạn tại Hoa hậu Việt Nam dài hay ngắn, thì Vòng Sơ khảo phía Nam vẫn sẽ trở thành một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ - nơi các bạn được thử thách, được khám phá chính mình và có thêm những trải nghiệm quý giá để vững tin bước tiếp trên hành trình phía trước.

Ngọc Ánh - Dương Triều
#Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

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