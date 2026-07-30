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Tháo dỡ 31 công trình trong Kinh thành Huế

Ngọc Văn

TPO - Hàng chục lô cốt, hầm ẩn nấp và công trình quân sự trong Kinh thành Huế xây dựng từ thời chiến tranh được tháo dỡ, góp phần phục hồi không gian, cảnh quan nguyên gốc của quần thể di tích triều Nguyễn.

Ngày 29/7, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế.

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 30/7 đến 30/9. Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế được giao trực tiếp tổ chức thi công, phá dỡ các công trình này.

Đối với 7 lô cốt quân sự nằm tại di tích Trấn Hải Thành (phường Thuận An), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế sẽ đảm nhận việc tháo dỡ.

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Một công trình quân sự xây dựng từ năm 1975 trở về trước tại bờ thành của Kinh thành Huế.

Theo hồ sơ, các công trình quân sự trên được xây dựng trong giai đoạn 1957-1975. Hiện nay, các lô cốt và công trình chiến đấu này không còn giá trị sử dụng trong nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian kiến trúc của các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Việc tháo dỡ các công trình quân sự là hạng mục thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt cuối năm 2024. Dự án triển khai tại 16 khu vực di tích, gồm Hổ Quyền, Voi Ré, chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, các lăng vua Nguyễn và một số công trình di tích quan trọng khác như Trấn Hải Thành, đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám.

Ngoài 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành Huế, dự án còn thực hiện tháo dỡ 9 công trình quân sự khác tại Trấn Hải Thành và khu vực Văn Miếu - Võ Miếu. Trong số 31 công trình nằm trong Kinh thành Huế có 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác và một trận địa phòng không.

Tổng mức đầu tư của dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) có trị giá 367,7 tỷ đồng. Riêng hạng mục tháo dỡ 40 công trình chiến đấu tại Kinh thành Huế và các khu vực di tích liên quan có tổng kinh phí khoảng 31 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Huế, dự án triển khai nhằm bảo tồn nguyên trạng các giá trị di sản, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực di tích, đồng thời góp phần phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế xã hội.

Ngọc Văn
#tháo dỡ lô cốt #Kinh thành Huế #bảo tồn di tích Huế #công trình quân sự thời chiến #trùng tu Kinh thành Huế #cảnh quan di sản Huế #Quần thể Di tích Cố đô Huế

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