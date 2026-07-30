'Đất Nước Thiên Hùng Ca' đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam

Những khán phòng liên tục kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thấy “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật. Kể câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tác phẩm không chỉ kết nối nhiều thế hệ khán giả, mà còn được nhìn nhận như một hình mẫu mới của sản phẩm công nghiệp văn hóa, đủ sức trở thành “đại sứ” đưa lịch sử và bản sắc Việt Nam đến với thế giới.

Mọi thế hệ cùng chung nhịp cảm xúc tự hào

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã chứng minh sức hấp dẫn của một sản phẩm văn hóa không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay công nghệ trình diễn, mà còn ở khả năng lay động cảm xúc của công chúng. Ngay từ những suất diễn đầu tiên, gần 1.500 chỗ ngồi của Vinpearl Theatre Ocean City đã liên tục được lấp đầy bởi khán giả thuộc nhiều thế hệ.

Trong suốt 75 phút, hành trình 4.000 năm lịch sử của dân tộc được kể bằng ngôn ngữ của sân khấu hiện đại, kết hợp 12 lớp công nghệ trình diễn cùng âm nhạc, múa và hiệu ứng thị giác mãn nhãn, đưa người xem đi từ truyền thuyết dựng nước đến những trang sử giữ nước hào hùng. Và khi lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở những phút cuối, cả khán phòng gần như lặng đi trước khi bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài.

“Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mình là người con của Việt Nam!”, Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Thanh cho biết.

Chỉ vài tiếng sau, trên trang cá nhân có hơn 16.000 người theo dõi, Ngọc Thanh chia sẻ ngay những cảm nhận về một “must-see-show” khiến cô không thể rời mắt và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ở cuối show diễn trở thành điểm nhấn gây xúc động cho Hoa hậu Ngọc Thanh và khán giả. Ảnh: Vinpearl.

Những điểm chạm cảm xúc ấy không chỉ dành cho thế hệ trẻ như Ngọc Thanh. Ở tuổi 85, ông Lê Hồng Huân - cựu chiến binh từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại và chiến trường Quảng Trị khốc liệt - cho biết, những lát cắt lịch sử được tái hiện chân thực trên sân khấu khiến ông như được sống lại một phần tuổi trẻ hào hùng của mình.

Những ánh mắt đỏ hoe, những tràng pháo tay không dứt và hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội sau mỗi suất diễn cho thấy cảm xúc ấy được nhiều khán giả đồng điệu. Với họ, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” chính là hành trình trở về với cội nguồn để lịch sử không còn nằm yên trong sách vở mà trở thành niềm tự hào, truyền cảm hứng cũng như động lực cho hiện tại và tương lai.

Với nhiều cựu chiến binh, show diễn là hành trình trở về với ký ức hào hùng của những năm tháng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vinpearl.

Đại sứ văn hóa mới của Việt Nam

“Nếu có bạn bè quốc tế đến Việt Nam, tôi sẽ đưa họ đến xem chương trình này”, nhạc sĩ Huy Tuấn không giấu nổi xúc cảm sau khi xem show diễn.

Theo anh, điều đặc biệt của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” là kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giúp những giá trị vốn quen thuộc với người Việt trở nên dễ tiếp cận và giàu sức lay động đối với khán giả quốc tế.

Nhà báo Ngô Bá Lục cũng có chung suy nghĩ: “Tôi từng xem show của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng một số show rất nổi tiếng khác của Trung Quốc và luôn tự hỏi bao giờ Việt Nam mới có những chương trình tầm cỡ như vậy. Hôm nay, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực”.

Giới nghệ sĩ trầm trồ trước sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức biểu đạt của “Đất Nước Thiên Hùng Ca”. Ảnh: Vinpearl.

Thực tế, trong cuộc cạnh tranh về sức mạnh mềm toàn cầu, nhiều quốc gia đã chứng minh lịch sử và văn hóa hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực để phát triển kinh tế.

Nhật Bản kể câu chuyện về tinh thần võ sĩ đạo và geisha qua điện ảnh, sân khấu và văn hóa đại chúng. Hàn Quốc đưa bản sắc dân tộc đến với thế giới thông qua K-pop và phim ảnh. Trung Quốc đầu tư những đại thực cảnh lấy cảm hứng từ lịch sử, trở thành điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo giới chuyên gia, Việt Nam chưa bao giờ thiếu chất liệu. Hơn 4.000 năm lịch sử, 54 dân tộc cùng hàng nghìn di sản vật thể và phi vật thể tạo nên “mỏ vàng” mà nhiều quốc gia mơ ước. Tuy nhiên, trong nhiều năm, thế giới vẫn biết đến Việt Nam chủ yếu qua các biểu tượng như vịnh Hạ Long, áo dài hay phở, trong khi những tác phẩm nghệ thuật đủ sức trở thành “điểm phải đến, phải xem” của du khách quốc tế vẫn còn rất ít.

Theo GS.TS Nguyễn Chí Bền - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, một sản phẩm văn hóa muốn có sức lan tỏa không chỉ cần phản ánh bản sắc dân tộc, mà còn phải được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đủ phổ quát để khán giả từ nhiều nền văn hóa khác nhau có thể tiếp nhận, thấu hiểu.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” là điển hình cho cách tiếp cận ấy. Lấy lịch sử và bản sắc văn hóa Việt làm nguồn cảm hứng, tác phẩm được Vingroup đầu tư theo tư duy của một sản phẩm công nghiệp văn hóa. Từ hạ tầng Vinpearl Theatre Ocean City có quy mô lớn và hiện đại hàng đầu cả nước tới hệ thống công nghệ trình diễn đa lớp, quy trình sản xuất quy tụ nhiều lĩnh vực sáng tạo…, mọi mắt xích đều được kết nối trong một hệ sinh thái đồng bộ để kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

“Đây là hướng đi bắt nhịp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa trên thế giới, nơi văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được chuyển hóa thành giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy - CEO khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - nhìn nhận từ góc độ kinh tế.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng cùng những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị và sức hút khác biệt của Đất Nước Thiên Hùng Ca. Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, tác phẩm đã và đang khẳng định vai trò của một đại sứ văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nguồn cội và góp phần giới thiệu bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.