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Văn hóa

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Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nói gì về MV gây tranh cãi của rapper MCK?

Anh Nhàn

TPO - Sau khi MV mới của MCK vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì ca từ và hình ảnh bị cho là phản cảm, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã mời nam rapper đến làm việc.

Chiều 30/7, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã mời rapper MCK (tên thật: Nghiêm Vũ Hoàng Long) đến làm việc để làm rõ các nội dung bị phản ánh liên quan đến MV mới.

Theo đó, buổi làm việc với MCK diễn ra vào ngày 28/7. Hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi có kết luận, cơ quan chức năng sẽ thông tin chính thức đến báo chí và công chúng.

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Rapper MCK bị phản ứng vì sản phẩm mới

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, pháp luật quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó có việc sử dụng ngôn từ, hình ảnh, âm thanh, động tác hoặc các hình thức biểu đạt trái với thuần phong, mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng nhấn mạnh, cơ quan quản lý luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đi cùng trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị truyền thống.

Trước đó, giữa tháng 6, MCK phát hành album HVL, thu hút lượng lớn người xem và tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó, MV Tây Thi gây nhiều ý kiến trái chiều vì xuất hiện một số ca từ và hình ảnh bị cho là phản cảm, dung tục.

Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, dễ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, trong đó có người chưa thành niên.

MCK là một trong những rapper nổi bật bước ra từ chương trình Rap Việt mùa đầu tiên. Anh được biết đến với phong cách rap melody kết hợp hip hop, R&B và pop, sở hữu nhiều bản hit và lượng người hâm mộ lớn trong giới trẻ.

Anh Nhàn
#Vấn đề phản cảm trong MV của MCK #Chấp hành quy định pháp luật về nghệ thuật #Phản ứng cộng đồng về nội dung nghệ thuật #Ảnh hưởng của nội dung phản cảm đến giới trẻ #Vai trò của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trong quản lý nghệ thuật

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