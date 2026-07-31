Đạo diễn Lê Thiện Viễn, diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Ái Phương chấm thi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam

TPO - Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (TPHCM). Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.

Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc khép lại trong ngày 29/7. Sự kiện quy tụ hàng trăm cô gái tham gia. Nhiều cô gái mới 18-19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên những năm đầu đại học đổ bộ buổi sơ khảo.

Độ tuổi trung bình của thí sinh tại vòng sơ khảo phía Bắc là 21, người nhỏ tuổi nhất 18 và lớn nhất 27 tuổi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái hội tụ đủ bốn yếu tố về nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến.

Sau nhiều giờ đánh giá, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền đại diện ban giám khảo công bố 35 thí sinh phía Bắc bước vào Chung khảo toàn quốc. Những cái tên được lựa chọn đều được đánh giá có nhan sắc, tài năng nổi trội, hoàn thành phần đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với ban giám khảo.

Sau hành trình phía Bắc, Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport

(18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò cố vấn.

Ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, BTV, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (TPHCM).

Trong bối cảnh chất lượng thí sinh ngày càng đồng đều về ngoại hình, học vấn và kỹ năng, việc lựa chọn một hoa hậu không đơn thuần là câu chuyện của nhan sắc.

Vì vậy, ban giám khảo quy tụ những gương mặt hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ thời trang, điện ảnh, âm nhạc, truyền hình đến nhiếp ảnh, cùng hướng đến mục tiêu tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.