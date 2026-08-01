Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có IELTS 8.5, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y Dược

Nhiều thí sinh có sự đồng hành của bố mẹ khi đến dự Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam. Đó là nguồn động viên rất lớn với các cô gái.
Vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược học tại Đại học Y Dược TPHCM, Trần Nguyễn Như Ý quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam để bước ra khỏi vùng an toàn. Cô mong muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên ngành y giàu trí tuệ, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.
Theo Như Ý, sinh viên các ngành y dược, kỹ thuật thường ít xuất hiện tại những cuộc thi nhan sắc hơn so với sinh viên theo học ngôn ngữ, truyền thông hay nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này không khiến Như Ý e ngại. Trái lại, cuộc thi là cơ hội để Như Ý khám phá một khía cạnh khác của bản thân.
“Tôi muốn cho mình cơ hội trải nghiệm những điều chưa từng trải qua trước khi thực hiện các dự định tiếp theo trong tương lai”, thí sinh chia sẻ.
Trong thời gian học đại học, Như Ý tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu tại bộ môn Hóa dược. Như Ý tốt nghiệp loại giỏi và thuộc nhóm 10% sinh viên đạt kết quả loại giỏi của ngành.
Như Ý cho biết bản thân nghĩ ngay đến Hoa hậu Việt Nam khi có ý định thử sức tại một cuộc thi nhan sắc. Lịch sử tổ chức lâu năm và uy tín của cuộc thi là những yếu tố khiến cô quyết định đăng ký.
Có mặt tại vòng sơ khảo, Trần Nguyễn Như Ý ấn tượng trước sự tự tin, năng lượng và vẻ đẹp của các thí sinh. Dù phải cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật, cô giữ tâm thế thoải mái và không đặt nặng kết quả.
Lê Thị Hạnh Dung cũng là thí sinh có học vấn ấn tượng. Cô gái sinh năm 2000 có bằng thạc sĩ giảng dạy (Master’s degree in TESOL) và sở hữu IELTS 8.5.
Hạnh Dung đến từ Đà Nẵng, có năng khiếu về vũ đạo.
Tham gia vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Hồng Hạ Nghi (19 tuổi), sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mong muốn xem cuộc thi là cơ hội để hoàn thiện bản thân và tiến gần hơn đến ước mơ trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ.
Nữ sinh đến từ Quảng Nam cho biết cô từng khá hồi hộp trước phần thi, nhưng sự thân thiện của ban giám khảo đã giúp mình nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
"Tôi muốn thử sức để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trưởng thành hơn và từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình", Hạ Nghi chia sẻ. Bên cạnh tiếng Anh, Hạ Nghi còn có khả năng sử dụng tiếng Trung và đã tự tin giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ này tại vòng sơ khảo.
Phần thi phỏng vấn kín là một trong những phần thi quan trọng tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, nơi các thí sinh có cơ hội giới thiệu sâu hơn về bản thân, thể hiện tài năng, cá tính, tư duy và khát vọng cống hiến khi đến với cuộc thi.
Tại đây, Ban giám khảo đặt nhiều câu hỏi ở các chủ đề khác nhau nhằm đánh giá sự hiểu biết, khả năng ứng biến và bản lĩnh của từng thí sinh.
Hiểu được tâm lý hồi hộp, lo lắng của các thí sinh trong lần đầu bước vào phòng phỏng vấn kín, Ban giám khảo luôn dành lời động viên, khuyến khích các cô gái giữ sự tự tin, thể hiện đúng con người mình và chinh phục Ban giám khảo bằng sự chân thành thay vì cố gắng xây dựng một hình mẫu hoàn hảo.
Trong phòng phỏng vấn kín, nhiều thí sinh lựa chọn chia sẻ về quê hương, gia đình và những trải nghiệm đã góp phần hình thành tính cách. Những câu chuyện đời thường, chân thật giúp Ban giám khảo hiểu rõ hơn về con người, bản lĩnh và động lực để mỗi cô gái đến với Hoa hậu Việt Nam.
Thí sinh Nguyễn Lê Nguyên Phương, sinh năm 2000, hiện là tiếp viên hàng không, đăng ký ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyên Phương cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương. "Năm 20 tuổi, tôi từng có ý định thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp nhưng đã bỏ lỡ cơ hội vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khi tình cờ thấy thông tin tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam trên Facebook, tôi quyết định đăng ký ngay.
So với nhiều thí sinh khác, có thể tôi lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên, tôi cho rằng tuổi tác không phải rào cản hay giới hạn đối với mỗi người. Tôi luôn muốn học hỏi, trau dồi và thử thách bản thân để biết mình có thể làm được gì, tiến xa đến đâu", Nguyên Phương nói.
Xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thảo Nguyên (22 tuổi) mang đến hình ảnh của một cô gái giàu khát vọng.
Sinh ra ở Nghệ An, lớn lên tại TPHCM, Thảo Nguyên hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông kỹ thuật số và Tiếp thị kinh doanh tại Đại học Queensland (Australia), đồng thời dự định tiếp tục theo học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.
Đến với cuộc thi, Thảo Nguyên cho biết cô được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo và mong muốn thử thách bản thân, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, giàu tri thức nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống.
"Tôi luôn tin rằng tri thức là nền tảng giúp mình trưởng thành hơn và đó cũng là điều tôi muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026", cô chia sẻ.
Đến với vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi - sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II tại TPHCM), đồng thời là đương kim Hoa khôi của trường - mong muốn thử sức tại sân chơi tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.
Phương Nghi cho biết cô đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và chuẩn bị một tiết mục múa để tự tin thể hiện bản thân.
"Tôi mong muốn được học hỏi, trưởng thành và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - không chỉ có nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ và tâm hồn", Nghi chia sẻ.
Bên cạnh thành tích học tập, Phương Nghi có khả năng sử dụng hai ngoại ngữ là tiếng Anh (IELTS 7.5) và tiếng Nhật (N5), đồng thời kỳ vọng sẽ tích lũy thêm nhiều trải nghiệm trên hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sau phần phát biểu khai mạc của nhà báo Phùng Công Sưởng, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Ban tổ chức, phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sau đó, các thí sinh bước vào nội dung đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với Ban giám khảo.
Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, cuộc thi tiếp tục hành trình tại phía Nam với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp vào các vòng thi tiếp theo.
Theo ông, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ chờ thí sinh đăng ký mà còn chủ động đến với giới trẻ thông qua tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học trên cả nước. Chủ đề Miền Hương Sắc của cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của người phụ nữ Việt Nam, trong đó "Hương" và "Sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn được bồi đắp từ văn hóa, tri thức và nhân cách.
Nhấn mạnh triết lý xuyên suốt của cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm".
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mong muốn Vòng Sơ khảo không chỉ là nơi tuyển chọn thí sinh mà còn trở thành dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, giúp các cô gái khám phá bản thân, tích lũy trải nghiệm và tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.
Có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại TPHCM để cổ vũ con gái Đinh Hoàng Gia Linh, bà Hoàng Thị Thu Hà không giấu được sự hồi hộp.
Nhìn các thí sinh năm nay xinh đẹp, tự tin và đầy năng lượng, vị phụ huynh bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng mỗi cô gái đều sẽ có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.
Là khán giả đã theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn trẻ, bà Hà luôn dành sự yêu mến và tin tưởng cho cuộc thi bởi bề dày truyền thống cũng như những giá trị mà sân chơi này mang lại.
Việc động viên Gia Linh đăng ký dự thi không đặt nặng thành tích, mà đơn giản là mong con bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự rụt rè và tự tin hơn.
"Với tôi, con dám thử sức đã là điều đáng quý. Kết quả thế nào cũng không quan trọng bằng việc con có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn", bà Hà tâm sự.
Đồng hành cùng con gái Nguyễn Lê Nguyên Phương tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở TPHCM, chị Lê Thị Nguyên không giấu được niềm hồi hộp xen lẫn tự hào.
Hai mẹ con đã bay từ Hải Phòng vào TPHCM từ tối 31/7 để kịp lịch dự thi, bởi Phương bận công tác và không thể tham gia vòng sơ khảo tại Hà Nội.
"Lần đầu con tham gia một cuộc thi nhan sắc nên mẹ con tôi chỉ chuẩn bị thật tốt về tinh thần. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên, mong con bước vào cuộc thi với sự tự tin và thoải mái nhất", chị Nguyên chia sẻ.
Chứng kiến không khí sôi nổi tại vòng sơ khảo, chị Nguyên bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô của cuộc thi: "Chương trình được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp. Nhìn các bạn thí sinh ai cũng xinh đẹp, tự tin, tôi càng thấy đây là một sân chơi ý nghĩa để các bạn trẻ thể hiện bản thân".
1. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn
2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa
3. Diễn viên Hứa Vĩ Văn
4. Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh
5. Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương
6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).
Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò cố vấn.
Ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, BTV, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.
Trước đó, ngày 29/7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh tham dự Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả, ban giám khảo chọn ra 35 cô gái xuất sắc nhất, có học vấn, nhan sắc và phần thể hiện nổi trội ở vòng thi.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.