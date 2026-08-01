Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có IELTS 8.5, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y Dược

report Thí sinh hoa hậu tốt nghiệp loại giỏi Đại học Y Dược TPHCM, có IELTS 8.5

Vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược học tại Đại học Y Dược TPHCM, Trần Nguyễn Như Ý quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam để bước ra khỏi vùng an toàn. Cô mong muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên ngành y giàu trí tuệ, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Như Ý, sinh viên các ngành y dược, kỹ thuật thường ít xuất hiện tại những cuộc thi nhan sắc hơn so với sinh viên theo học ngôn ngữ, truyền thông hay nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này không khiến Như Ý e ngại. Trái lại, cuộc thi là cơ hội để Như Ý khám phá một khía cạnh khác của bản thân.

“Tôi muốn cho mình cơ hội trải nghiệm những điều chưa từng trải qua trước khi thực hiện các dự định tiếp theo trong tương lai”, thí sinh chia sẻ.

Trong thời gian học đại học, Như Ý tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu tại bộ môn Hóa dược. Như Ý tốt nghiệp loại giỏi và thuộc nhóm 10% sinh viên đạt kết quả loại giỏi của ngành.

Như Ý cho biết bản thân nghĩ ngay đến Hoa hậu Việt Nam khi có ý định thử sức tại một cuộc thi nhan sắc. Lịch sử tổ chức lâu năm và uy tín của cuộc thi là những yếu tố khiến cô quyết định đăng ký.

Có mặt tại vòng sơ khảo, Trần Nguyễn Như Ý ấn tượng trước sự tự tin, năng lượng và vẻ đẹp của các thí sinh. Dù phải cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật, cô giữ tâm thế thoải mái và không đặt nặng kết quả.

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung.

Lê Thị Hạnh Dung cũng là thí sinh có học vấn ấn tượng. Cô gái sinh năm 2000 có bằng thạc sĩ giảng dạy (Master’s degree in TESOL) và sở hữu IELTS 8.5.

Hạnh Dung đến từ Đà Nẵng, có năng khiếu về vũ đạo.