Cô gái lai đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Phần ứng xử giúp người đẹp lai đăng quang

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra trong khoảng 4 giờ với các phần thi đồng diễn, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, thuyết trình về hòa bình và ứng xử. Từ 30 thí sinh, ban giám khảo lần lượt lựa chọn top 15, top 10, top 5 và top 2.

Emoura Phạm duy trì phong độ ổn định qua các vòng. Trong phần thuyết trình về hòa bình bằng tiếng Anh, cô được trao giải Thuyết trình về hòa bình ấn tượng, trở thành thí sinh đầu tiên giành quyền vào top 5. Bốn người đẹp tiếp tục tranh tài cùng Emoura Phạm gồm Trịnh Yến Nhi, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Ngô Bảo Ngọc.

Ở vòng ứng xử, top 5 nhận câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về TPHCM, bạn sẽ giới thiệu như thế nào?”.

Emoura Phạm trả lời đầu tiên. Cô gây ấn tượng đặc biệt với phần rao "Ai bánh mì không, bánh mì Sài Gòn 5 ngàn một ổ", sau đó ứng xử bằng tiếng Anh.

Người đẹp có một số thời điểm dừng lại để sắp xếp nội dung nhưng vẫn hoàn thành tốt phần thi. Cô cho rằng sức hút của TPHCM không chỉ nằm trong những cuốn sách, cẩm nang du lịch hoặc các địa danh nổi tiếng, mà còn đến từ nhịp sống, nguồn năng lượng và con người.

Khoảnh khắc đăng quang và cận sắc vóc của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

“Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TPHCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TPHCM đều có tất cả”, cô trả lời.

Emoura Phạm cho rằng lòng tốt, sự kết nối và những nụ cười của người dân là yếu tố khiến nhiều du khách dành tình cảm cho thành phố. Nếu có cơ hội giới thiệu TPHCM với bạn bè quốc tế, cô muốn kể về những con người và trải nghiệm gần gũi thay vì chỉ nói đến các điểm tham quan.

Trịnh Yến Nhi nhắc đến hành trình rời thị trấn nhỏ ở Đắk Lắk năm 18 tuổi để đến TPHCM học tập và theo đuổi ước mơ. Khi đó, cô mang theo một chiếc vali, nhiều bỡ ngỡ và chưa xác định rõ con đường tương lai.

Theo Yến Nhi, TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là “đầu tàu của khát vọng”. Cô nhìn thấy tại đây những người miệt mài lao động, những bạn trẻ không ngừng học tập và tìm kiếm cơ hội phát triển. Người đẹp cho rằng sự lớn mạnh của thành phố không chỉ đến từ những công trình hiện đại mà còn được tạo nên bởi ý chí và tinh thần vươn lên của con người.

Võ Đoàn Bảo Hà lựa chọn trả lời song ngữ. Cô nhắc lại giai đoạn TPHCM còn mang tên Sài Gòn - Gia Định, đồng thời nhìn nhận đây từ lâu là vùng đất rộng mở, chào đón người dân từ nhiều địa phương đến sinh sống và lập nghiệp. Điều đó góp phần tạo nên tính cách bao dung, hào sảng và nghĩa tình của người dân thành phố.

Từ góc nhìn của kỹ sư logistics, Bảo Hà cho rằng TPHCM có tốc độ phát triển nhanh, giữ vai trò đầu tàu kinh tế và là điểm đến của nhiều nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì bản sắc văn hóa và sự tử tế trong đời sống thường ngày.

“Đến với TPHCM, quý vị không chỉ được nhìn thấy Việt Nam năng động và thịnh vượng mà còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người Việt Nam luôn mạnh mẽ vươn mình và yêu chuộng hòa bình. Tôi tự hào khi được trở thành và là một phần của dòng chảy đó”, cô nói.

Phan Lê Kim Ngọc gọi TPHCM là “thành phố năng động” và “thành phố không ngủ”. Theo cô, đây không chỉ là đô thị sầm uất mà còn là nơi lưu giữ hoài bão của nhiều người trẻ, giúp họ tìm kiếm cơ hội, vượt qua giới hạn và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Là thí sinh cuối thi ứng xử, Ngô Bảo Ngọc cho biết cô sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Tên “Ngọc” của cô được gia đình lấy cảm hứng từ danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông” từng gắn với TPHCM.

Bảo Ngọc lựa chọn kể về các hình ảnh đời thường như con hẻm nhỏ, xe hủ tiếu gõ, ổ bánh mì, ly cà phê sữa đá hay những buổi tối cùng gia đình xem kịch, cải lương. Theo cô, đây là những ký ức tạo nên tình yêu và niềm tự hào đối với nơi mình sinh ra.

“Tôi mong muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều vô cùng bình dị nhất. TPHCM là nơi tôi lớn lên hàng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình”, cô trả lời.

Kết quả chiều lòng số đông

Sau vòng ứng xử của top 5, ban tổ chức công bố Võ Đoàn Bảo Hà giành danh hiệu Á hậu 2, Phan Lê Kim Ngọc là Á hậu 3 và Trịnh Yến Nhi nhận danh hiệu Á hậu 4. Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc bước vào vòng thi cuối.

Hai thí sinh nhận câu hỏi từ Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao: “Nếu trở thành hoa hậu, theo bạn việc cống hiến cho cộng đồng là nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?”.

Emoura Phạm cho rằng tinh thần cống hiến phải được dẫn dắt bởi sự tự nguyện. Theo cô, hoa hậu có trách nhiệm phụng sự cộng đồng, nhưng trách nhiệm đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim và mong muốn cá nhân. Nếu thiếu sự tự nguyện, con người khó duy trì đam mê để theo đuổi những công việc hướng đến cộng đồng.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 thuộc về Bảo Ngọc, Bảo Hà, Kim Ngọc và Yến Nhi (từ trái sang).

Ngô Bảo Ngọc cũng nhấn mạnh yếu tố tự nguyện và sự chân thành. “Khi phục vụ cho cộng đồng, không cần biết chúng ta là một hoa hậu hay là một người thường, chúng ta đến từ đâu, ở độ tuổi nào. Quan trọng đó là phải đến từ trái tim để chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng, cho tất cả mọi người”, cô trả lời.

Kết thúc phần thi, Emoura Phạm được xướng tên ở ngôi vị Miss Grand Vietnam 2026. Ngô Bảo Ngọc giành danh hiệu Á hậu 1. Tân hoa hậu nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, bên cạnh đương kim Miss Grand International Emma Mary Tiglao.

Trên mạng xã hội, khán giả đánh giá đây là kết quả vừa vặn. Emoura Phạm có đầy đủ sắc vóc, kỹ năng trình diễn để dự thi Miss Grand International. Tân hoa hậu cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Trước chung kết, cô nằm trong nhóm thí sinh được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp chú ý nhờ gương mặt sắc sảo, khả năng ngoại ngữ và phong cách trình diễn giàu năng lượng.