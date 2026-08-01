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Hoa hậu

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Sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tìm kiếm ứng viên

Nhóm PV

TPO - Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò cố vấn.

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Đại diện ban tổ chức khẳng định bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, BTV, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.

Trước đó, ngày 29/7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh tham dự Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả, ban giám khảo chọn ra 35 cô gái xuất sắc nhất, có học vấn, nhan sắc và phần thể hiện nổi trội ở vòng thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Nhóm PV
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