Công bố kết quả Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026

report Thí sinh hồi hộp trước giờ công bố kết quả

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn kín, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu đến từ TPHCM cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sự hồi hộp nhanh chóng trở lại khi cô phải chờ đợi kết quả từ khoảng 11h đến hơn 15h.

"Tôi khá lo lắng từ trước khi bước vào phòng thi. Thi xong, em cảm thấy thoải mái hơn nhưng sau đó lại tiếp tục hồi hộp chờ công bố kết quả”, Kim Châu chia sẻ.

Thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi hồi hộp chờ kết quả.

Nếu may mắn bước tiếp, cô dự định trau dồi kỹ năng giao tiếp mỗi ngày và tập trung hoàn thiện phần thi tài năng.

Trước thời điểm công bố kết quả, thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi không giấu được sự hồi hộp.

Dù đã chuẩn bị kỹ và tự tin với phần thể hiện của mình, Yến Nhi vẫn lo lắng bởi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi danh giá, có tiêu chí đánh giá khắt khe và quy tụ nhiều thí sinh nổi bật.

“Tôi không biết mình có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi hay không nên rất lo, ngồi chờ đến mức toát mồ hôi”, cô chia sẻ.