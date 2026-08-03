Bobby tiên phong mở rộng hệ size tã quần, 'đo ni' cho bé lớn tới 36 kg

Bobby, thương hiệu tã trẻ em thuộc Diana Unicharm - thành viên Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, ra mắt hệ size tã quần mở rộng cho bé lớn từ 19 kg đến 36 kg với 3 size chuyên biệt: 3XL, 4XL và 5XL. Đây là cột mốc trong hành trình không ngừng đổi mới của Bobby mang đến các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé, và đồng hành cùng cha mẹ Việt trong suốt hành trình chăm sóc con.

Theo nghiên cứu, đánh giá của các chuyên gia do Diana thu thập, trong những năm đầu đời, trẻ phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng và tỷ lệ cơ thể. Đặc biệt với các bé lớn, nhu cầu của bé không chỉ dừng lại ở chiếc tã có kích thước to hơn, thấm hút tốt hơn mà còn cần thiết kế vừa vặn phù hợp với vóc dáng và khả năng vận động linh hoạt.

Thấu hiểu những thay đổi trong hành trình phát triển của trẻ, Bobby cải tiến Tã quần Bobby siêu khô thoáng XXXL, dải cân từ 20-35 kg, đồng thời phát triển thành hệ size tã quần mới với dải cân nặng cụ thể 3XL (19-26 kg), 4XL (24-31 kg) và 5XL (29-36 kg).

Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng size 3XL - 4XL - 5XL dành cho bé lớn từ 19-36 kg.

Song hành cùng việc mở rộng hệ size và thiết kế vừa vặn, hệ size tã quần Bobby 3XL, 4XL và 5XL tiếp tục ứng dụng các công nghệ độc quyền từ Tập đoàn Unicharm - nhà sản xuất tã trẻ em số 1* Nhật Bản - để mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái với nhiều tính năng.

Trong đó, lõi nén mỏng thần kỳ cho khả năng thoáng khí gấp hai lần, giảm nhiệt độ bên trong tã cho bé luôn thoải mái, cùng khả năng thấm hút tới 6 lần bé tè, không dày cộm, cho vùng mông luôn khô thoáng.

Ở sản phẩm mới, bề mặt tã sử dụng màng thấm Top Dry giúp giảm diện tích thấm lan bề mặt và ngăn thấm ngược hiệu quả, kết hợp ba tinh chất chăm sóc da gồm Protein tơ tằm, Cúc La Mã và Lô hội, giúp chăm sóc dịu nhẹ cho làn da bé. Sản phẩm có nhiều tính năng mới giúp trẻ thoải mái vận động.

Sản phẩm mới có nhiều cải tiến mang đến trải nghiệm thoải mái cho trẻ.

Đồng thời, hệ thun xốp êm cotton-soft tại vùng bụng, hông và đùi nhằm tăng cường độ ôm vừa vặn, không gây hằn da và giúp bé thoải mái hơn trong từng chuyển động.

Ông Makoto Anezaki - Giám đốc Marketing ngành hàng Tã trẻ em Diana Unicharm - chia sẻ: “Thông qua việc tiên phong phát triển hệ size tã mới cho bé đến 36 kg, Bobby tiếp tục khẳng định cam kết lấy nhu cầu của trẻ làm trọng tâm trong quá trình phát triển, đổi mới sản phẩm. Chúng tôi tin rằng mỗi giai đoạn lớn khôn của trẻ đều cần được đồng hành bởi những giải pháp phù hợp để cả bé và cha mẹ đều có thể tận hưởng trọn vẹn từng cột mốc phát triển”.

Sản phẩm mới có mặt trên toàn quốc từ tháng 8/2026 tại hệ thống siêu thị, cửa hàng Mẹ & Bé và các sàn thương mại điện tử.