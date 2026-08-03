Thanh tra toàn diện khu công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định thanh tra toàn diện Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, sau 9 năm được phê duyệt nhưng chưa thể vận hành đồng bộ như kỳ vọng ban đầu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thanh tra Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Phạm vi thanh tra bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, như việc triển khai thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, hiệu quả hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ khi Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập đến ngày 30/6/2026. Trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra được xem xét các nội dung phát sinh trước thời kỳ này.

Sau 9 năm, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vẫn chưa thể hoạt động như kỳ vọng.

Như Tiền Phong thông tin, để tháo gỡ khó khăn, sớm đưa Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu hoạt động, ngày 13/5, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã tới dự án kiểm tra thực tế. Tại đây, ông Hải đề nghị trong quý 3/2026 phải xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan dự án.



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.