Hải quân đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào bờ an toàn

Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) và đưa 33 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Ngay sau khi tàu cập cảng an toàn, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Đại tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân sau khi Tàu 905 cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà bà con phải gánh chịu sau sự cố chìm tàu trên biển. Đồng thời, động viên các ngư dân giữ vững tinh thần, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất; khích lệ bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà, động viên ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNg 95267 TS.

Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 33 ngư dân theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để bà con sớm trở về với gia đình. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh cũng đã trao quà hỗ trợ 33 ngư dân gặp nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 905, Lữ đoàn 955 hỗ trợ các ngư dân lên tàu để đưa từ đảo Đá Tây về đất liền.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 24/7, tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên, bị chìm do giông lớn khi đang hoạt động cách Đông Nam đảo Trường Sa 33 hải lý. Ngay sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Xuồng đảo Đá Tây đưa ngư dân gặp nạn ra bàn giao cho Tàu 905 để đưa về đất liền.

Đến tối 24/7, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu được 33/36 thuyền viên và đưa vào khu vực đảo Đá Tây. Sáng 25/7, đảo Đá Tây điều xuồng đưa toàn bộ 33 ngư dân lên đảo an toàn, tổ chức khám sức khỏe, cấp quần áo, lương thực và bố trí nơi ăn nghỉ. Chiều 1/8, Tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được lệnh của cấp trên đón 33 ngư dân từ đảo Đá Tây, đưa về đất liền.