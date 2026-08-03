Người đàn ông lao vào đấm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông D. để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 3/8, Công an xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông L.B.D. (43 tuổi, trú xã Di Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người dân ghi lại cảnh người đàn ông lao vào đấm CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/8, ông D. điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Bảo Lộc - Đà Lạt. Khi đến khu vực chợ Di Linh, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, sau khi dừng xe, ông D. không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà bất ngờ dùng tay đấm một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau khi xảy ra vụ việc, ông D. bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi đi bộ về nhà.

Qua xác minh, Công an xã Di Linh xác định ông D. có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.