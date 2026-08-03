150 ngày đêm bám rừng bóc gỡ đường dây ma túy xuyên biên giới

TPO - Sau hơn 150 ngày đêm bám rừng, mật phục, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công Chuyên án NA 126.3, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam.

Video triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Gần nửa năm theo dấu vết tội phạm

Tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Nghệ An.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng móc nối đưa ma túy từ khu vực Tam giác vàng về biên giới Lào - Việt Nam rồi tìm cách vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Đường dây được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao nhận hàng và lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để đối phó lực lượng chức năng.

Đối tượng Xồng Nhìa Xênh tại cơ quan chức năng.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây, cuối tháng 1/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án NA 126.3. Cuộc đấu trí âm thầm giữa các trinh sát và những kẻ buôn ma túy xuyên quốc gia chính thức bắt đầu.

Theo Thượng tá Trịnh Văn Nghĩa - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, sau khi chuyên án được xác lập, các lực lượng nghiệp vụ đồng loạt triển khai nhiều biện pháp trinh sát. Cán bộ được tăng cường xuống các xã biên giới miền Tây Nghệ An, bám sát địa bàn trọng điểm, thu thập từng thông tin về hoạt động của đường dây. Dù địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nhiều khó khăn, nhưng các tổ công tác vẫn kiên trì bám địa bàn suốt nhiều tháng để lần theo dấu vết các đối tượng.

"Khó khăn nhất không phải là thời tiết, mà là phải giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cần lộ một chi tiết nhỏ, cả quá trình theo dõi có thể đổ vỡ", Thượng tá Nghĩa chia sẻ.

Suốt hơn 150 ngày đêm bám địa bàn, các trinh sát từng bước dựng lại phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển và xác định vai trò của từng mắt xích trong đường dây. Trong đó, Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Lương Văn Thoi (SN 1997, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) được xác định là hai đối tượng chủ chốt.

Ba ngày khép kín vòng vây

Khi toàn bộ tài liệu, chứng cứ được củng cố, Ban Chuyên án quyết định chuyển sang giai đoạn phá án.

Đối tượng Lương Văn Thoi cùng tang vật.

Đêm 18/7/2026, xác định đối tượng sẽ vận chuyển ma túy, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các tổ mật phục tại nhiều hướng ở khu vực núi bản Piêng Pèn (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An). Khi Xồng Nhìa Xênh mang theo 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến vào địa bàn, các trinh sát lập tức khép kín vòng vây, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Từ lời khai ban đầu và những tài liệu đã thu thập, Ban Chuyên án nhanh chóng mở rộng điều tra, lần ra mắt xích còn lại.

Đến 22 giờ ngày 20/7/2026, tại khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn), Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức vây bắt Lương Văn Thoi.

Kết quả chuyên án, đơn vị chức năng thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin.

Quá trình bắt giữ, Thoi chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn giữ vững đội hình, hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người dân khu vực xung quanh. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng thu giữ tang vật gồm 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Qua hai đợt đấu tranh, Ban Chuyên án NA 126.3 đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 1 bánh heroin, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Thiếu tá Lê Văn Trung - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới luôn là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn bởi các đối tượng thường hoạt động ở địa hình hiểm trở, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đều phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, dù tình hình tội phạm trên tuyến biên giới đã từng bước được kiểm soát, nhưng các đường dây ma túy xuyên quốc gia vẫn hoạt động tinh vi, manh động vì siêu lợi nhuận. Do đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An luôn xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triệt phá các đường dây lớn nhằm giữ vững bình yên khu vực biên giới và cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng thưởng cho Ban Chuyên án và các tập thể, cá nhân.

Với thành tích xuất sắc, UBND tỉnh Nghệ An đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án NA 126.3. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.