Phá chuyên án QT 126, thu giữ số pháo hoa nổ 'khủng'

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào cùng 633 kg pháo hoa nổ và ma túy tổng hợp.

Ngày 3/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị vừa phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án QT126, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 1 giờ ngày 2/8, tại Km869 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Tuyên Lâm, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra một xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào, có dấu hiệu nghi vấn vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Hai đối tượng người Lào vừa bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện cất giấu 484 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 633 kg. Ngoài số pháo trên, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp.

Hai người trên xe được xác định là Mạ Ni Lợt Tọm (SN 1992, tài xế) và Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay (SN 1990, phụ xe), cùng trú tại tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Bước đầu, cả hai khai nhận được thuê vận chuyển toàn bộ số pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ, còn số ma túy mang theo nhằm mục đích sử dụng cá nhân trong quá trình di chuyển.

Các đối tượng cùng tang vật của chuyên án.

Hiện Ban Chuyên án QT126 đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích trong đường dây vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.