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Pháp luật

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Nhóm xe ôm dàn cảnh cướp tài sản của hai du khách nước ngoài ở Hội An

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng lúc hai du khách nước ngoài thanh toán tiền xe giữa đêm khuya, nhóm đối tượng phối hợp dàn cảnh, dùng gậy gỗ đe dọa để cướp tài sản rồi tẩu thoát. Sau quá trình điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

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Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "cướp tài sản". Ảnh CA

Các đối tượng gồm: Trương Văn Ngọc Toàn (SN 1993, trú phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (SN 1984, trú phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (SN 1987, trú phường Hội An Tây), Huỳnh Tấn Tài (SN 1992, trú phường Hội An) và Trần Văn Đức (SN 1989, trú phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, khoảng 3 giờ ngày 23/8/2023, anh Andreas Myrup (SN 2002) và anh William Trollund (SN 2003), cùng quốc tịch Đan Mạch, được Toàn và Cầu, hành nghề xe ôm, mời chở về khách sạn. Sau khi thống nhất giá cước, hai đối tượng đưa khách đến khu vực khách sạn tại thôn Trà Quế.

Cùng thời điểm, Quảng, Tài và Đức phát hiện Toàn, Cầu đang chở khách nên điều khiển xe máy bám theo với mục đích lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản của du khách.

Khi đến gần khách sạn, anh Andreas Myrup lấy ví để trả tiền thì Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào ví khiến nạn nhân bị lóa mắt, rồi rút tiền. Trong lúc anh William Trollund đang nhờ bạn đổi tiền để thanh toán, anh Andreas Myrup kiểm tra ví và phát hiện bị mất tiền nên yêu cầu Toàn trả lại. Toàn chỉ đưa lại 500.000 đồng, trong khi nam du khách cho rằng mình đã bị lấy mất khoảng 5 triệu đồng, dẫn đến tranh cãi.

Đúng lúc này, Tài và Đức cầm đoạn gỗ dài khoảng 60 cm tiến đến đe dọa, liên tục hô lớn "Go, go", khiến hai du khách hoảng sợ bỏ chạy vào trong khách sạn. Lợi dụng tình huống hỗn loạn, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, các đối tượng tập trung tại khu vực cầu An Hội để chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#Cướp tài sản #Du khách #Hội An #Công an Đà Nẵng

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