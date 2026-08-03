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Pháp luật

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Mang hung khí 'đại náo' đường phố, 15 đối tượng bị khởi tố

Viết Hà

TPO - Từ một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khởi tố 15 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố mang theo nhiều loại hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, rú ga trên nhiều tuyến đường trong đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ việc xảy ra vào tối 6/6 và rạng sáng 7/6 trên một số tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

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Hình ảnh các đối tượng cùng hung khí tự chế mang theo gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan Công an, ngày 27/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện tài khoản TikTok "9h Văn Lang" đăng tải video nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo các loại hung khí như dao phóng lợn, đinh ba, dao quắm, vỏ chai bia..., có hành vi lạng lách, đánh võng, hò hét trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, truy tìm và triệu tập các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định chủ tài khoản TikTok "9h Văn Lang" là Nguyễn Hoàng Uy (SN 2008), trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ ngày 6/6, Uy đăng tải video kèm nội dung "chuẩn bị hết đi nào" nhằm kêu gọi thanh niên trên địa bàn tập trung để tìm đánh một nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đây. Sau lời kêu gọi này, nhiều nhóm thanh niên đã điều khiển xe mô tô tập trung về phường Việt Trì để nhập đoàn.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, các đối tượng tập trung tại khu vực Công viên Văn Lang rồi điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường như cầu Việt Trì, cầu Vĩnh Phú, đường Trần Phú, đường Nguyễn Tất Thành và khu vực hướng về Đền Hùng.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, đi sang phần đường ngược chiều, rú ga, nẹt pô, hò hét, kích động nhau. Một số đối tượng mang theo dao phóng lợn, dao quắm, đinh ba, vỏ chai bia... và khua khoắng, va quệt hung khí xuống mặt đường.

Khi nhận được thông tin nhóm thanh niên ở khu vực Vĩnh Phúc trước đây xuất hiện tại một địa điểm, cả nhóm tiếp tục quay đầu đến khu vực Vincom Việt Trì để tìm đối phương nhưng không gặp.

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Camera an ninh ghi lại hình ảnh các đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo hung khí dàn hàng trên đường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Viết Hà
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