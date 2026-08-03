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Thế giới

Quân đội Ukraine lập kỷ lục bắn hạ máy bay không người lái Nga

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát ZALA Z-20 của Nga trên mặt trận phía bắc ở độ cao kỷ lục 6.858 m.

“Chúng tôi tự hào nắm giữ kỷ lục về vụ đánh chặn máy bay không người lái của đối phương ở độ cao lớn nhất được xác nhận”, tuyên bố của lực lượng biên phòng Ukraine nêu rõ. “Đối phương đã cố tình phóng các máy bay không người lái trinh sát ZALA Z-20 ở độ cao đó, hy vọng chúng sẽ ngoài tầm với của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không gây trở ngại cho các phi công điều khiển máy bay không người lái đánh chặn Sting thuộc lực lượng biên phòng Ukraine”.

Ngay sau khi phát hiện mục tiêu, một máy bay không người lái của Ukraine đã bắn hạ máy bay ZALA ở độ cao 6.858 m.

(Nguồn: Pravda)

Lực lượng biên phòng không nêu rõ thời gian bắn hạ thành công máy bay không người lái Nga, nhưng các nguồn tin nói với Pravda rằng vụ việc diễn ra vào giữa tháng 7.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Pravda
#máy bay không người lái #Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #lực lượng biên phòng Ukraine

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