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Điều tra vụ 'loạn đả' tại quán Lắc Chill Hub ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường An Phú (TPHCM) đang điều tra vụ đánh nhau tại quán Lắc Chill Hub khiến Khu dân cư Việt Sing náo loạn trong đêm.

Ngày 3/8, Công an phường An Phú (TPHCM) đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán giải trí trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/8, một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại quán Lắc Chill Hub trên đường D1, Khu dân cư Việt Sing. Từ lời qua tiếng lại, các bên lao vào đánh nhau ngay trong quán, nơi có rất đông khách đang ăn uống, giải trí.

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Nhóm người đánh nhau trong quán Lắc Chill Hub. Ảnh: X.Đ

Sau đó, những người tham gia xô xát tiếp tục rượt đuổi nhau ra khu vực đường D1. Vụ ẩu đả gây hỗn loạn, khiến nhiều người dân và khách có mặt tại hiện trường hoảng hốt, tìm cách tránh xa để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng về người. Tuy nhiên, hành vi ẩu đả nơi công cộng đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

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Nhóm thanh niên đánh nhau trong quán, rượt đuổi náo loạn Khu dân cư Việt Sing. Ảnh: X.Đ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, lấy lời khai của những người có liên quan và thu thập hình ảnh từ camera an ninh nhằm làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau sự việc, quán Lắc Chill Hub đã đăng tải thông báo gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra tại cơ sở kinh doanh.

Nguyễn Tiến
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