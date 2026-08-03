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Giải trí

Cái ôm chấn động giới giải trí

Minh Vũ

TPO - Chồng Hồ Hạnh Nhi đã chủ động chào hỏi và nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch gây chấn động MXH. Hiếm có trường hợp nào chồng hiện tại và người tình cũ tỏ ra thân thiện như vậy.

Trang HK01 đưa tin mới đây chồng của nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi - doanh nhân Philip Lee (Lý Thừa Đức) đã tới Kuala Lumpur, Malaysia để dự hôn lễ của bạn. Tại đây, anh tình cờ gặp nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch, bạn trai cũ của vợ.

Tuy nhiên, Lý Thừa Đức không cảm thấy ngượng ngùng mà chủ động đứng lên chào hỏi và trao cho Huỳnh Tông Trạch một cái ôm. Theo HK01, Huỳnh Tông Trạch tới Malaysia tham dự sự kiện Đêm giao lưu văn hóa. Anh tới cùng nhà hàng với Lý Thừa Đức. Lúc đầu nam diễn viên không nhận ra chồng Hồ Hạnh Nhi nhưng Lý Thừa Đức tỏ ra lịch sự. Cái ôm của họ gây chấn động MXH, nhiều người khen Huỳnh Tông Trạch và Lý Thừa Đức thân thiện, phóng khoáng.

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Chồng Hồ Hạnh Nhi chào hỏi Huỳnh Tông Trạch.

Trước khi kết hôn với Lý Thừa Đức, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch có 7 năm bên nhau. Hai diễn viên Hong Kong bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia phim Mẹ chồng khó tính năm 2005. Cả hai cùng nhau từng bước tiến lên trong sự nghiệp.

Song trong quá trình bên nhau, Huỳnh Tông Trạch vẫn vướng tin tình ái với các người đẹp khác. Báo giới Hong Kong cho hay Hạnh Nhi đã 6 lần bắt quả tang Huỳnh Tông Trạch "ăn vụng". Cuối cùng, Hồ Hạnh Nhi quyết định dứt tình vào năm 2012.

Cuối tháng 12/2015, người đẹp kết hôn với bạn trai doanh nhân Lý Thừa Đức. Cặp sao hiện vẫn hạnh phúc và đã có 3 con trai. Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa kết hôn ở tuổi 46. Gần đây, nam diễn viên có tin hẹn hò với đàn em kém mình 21 tuổi tên Quách Bội Văn.

Sau khi đường ai nấy đi, Hồ Hạnh Nhi không nói xấu người tình cũ. Cô khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình, không có tranh cãi nào: "Tôi cũng phải cảm ơn anh ấy, 7 năm bên nhau, anh ấy đã dạy tôi trở thành 1 người phụ nữ trưởng thành", Hồ Hạnh Nhi nói.

Về phía Huỳnh Tông Trạch, anh cho biết vẫn giữ liên lạc với tình cũ. Vào mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết, anh đều gửi lời chúc mừng đến Hồ Hạnh Nhi và gia đình cô.

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Cuộc sống của Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi rẽ sang hai hướng khác nhau.

Hồ Hạnh Nhi là thị hậu nổi tiếng của đài TVB. Cô sinh năm 1979, năm 1999, khi đang là sinh viên năm nhất, Hồ Hạnh Nhi ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do Đài truyền hình TVB tổ chức và đoạt ngôi vị Á hậu 2 rồi sau đó bước vào showbiz.

Người đẹp được biết đến qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm, Bao la vùng trời 2, Mẹ chồng khó tính, Loạn thế giai nhân, Bước ngoặt cuộc đời, Mỹ nhân tâm kế, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Hiện, Hồ Hạnh Nhi đang phát triển tốt ở Trung Quốc đại lục. Cô vào các vai phu nhân trong phim và được khán giả yêu thích nhờ khả năng diễn xuất tốt.

Minh Vũ
#Hồ Hạnh Nhi #Huỳnh Tông Trạch #Lý Thừa Đắc #Sao Hong Kong #Mẹ chồng khó tính

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