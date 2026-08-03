Bộ phim đang khuấy đảo Trung Quốc

TPO - Bộ phim "Cửu môn" dù không được quảng bá nhiều vẫn lập hàng loạt kỷ lục. Dàn diễn viên Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy, Trần Dao cũng nhờ đó mà được chú ý.

Trang QQ đưa tin thời điểm hiện tại màn ảnh Hoa ngữ đang rất khó khăn, nhiều dự án được đầu tư kinh phí lớn nhưng lại thất bại, không thu hút được người xem. Ngược lại, phim truyền hình Cửu môn không quảng bá nhiều nhưng vẫn lập hàng loạt kỷ lục trên nền tảng phát sóng Youku.

Cửu môn vừa lên sóng nhân vật của Tăng Thuấn Hy sau 4 phút đã đạt 100 triệu điểm, trở thành người đạt mốc điểm này nhanh nhất lịch sử nền tảng Youku cùng nhiều kỷ lục khác. Ngay trong ngày đầu, phim đã đạt hơn 20 triệu lượt xem với nhiều lời khen ngợi về kịch bản. Trong khi các tác phẩm khác chỉ đạt khoảng 20 triệu view/ngày. Cửu môn đạt hơn 40 triệu, đứng đầu ở nhiều bảng xếp hạng về độ hot. Đồng thời, Cửu môn còn trở thành phim đầu tiên cán mốc nhiệt độ 10.200 trên Youku trong năm nay.

Cửu môn còn lập kỷ lục phim có thời lượng quảng cáo trong một tập cao nhất năm trên toàn nền tảng Youku. Đồng thời cũng là phim có nhiều quảng cáo nhất trên Youku năm 2026.

Cửu môn cuốn khán giả vào những cuộc phiêu lưu hấp dẫn.

Cửu môn có nội dung kể về đội thám hiểm tinh nhuệ bất ngờ mất tích khi làm nhiệm vụ, kéo theo hàng loạt bí ẩn chưa có lời giải. Để truy tìm tung tích của họ, Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình) cùng những người đồng hành bước vào Trường Thành Cổ Lâu, nơi được mệnh danh là cánh cổng dẫn đến bí mật kinh hoàng của Cửu Môn.

Phim được đánh giá cao nhờ tạo được không khí kỳ bí của dòng phim trộm mộ, đồng thời có khung cảnh thời đại Dân quốc. Loạt hiện tượng kỳ dị, thấm đẫm văn hóa Trung Hoa nghìn năm khiến khán giả thích thú.

Kịch bản phim được đánh giá hợp lý cuốn hút, các nhân vật được xây dựng thông minh có bản sắc riêng, không vấp phải những tình tiết khiến người xem khó chịu và gây tranh cãi gay gắt vì thiếu tính thực tế.

Trong đó, Trần Vỹ Đình được khen ngợi ngoại hình 10 năm vẫn không đổi lạnh lùng điềm đạm, nam tính, thể hiện tốt nhân vật Trương Đại Phật Gia.

Tăng Thuấn Hy mang lại hơi thở thanh xuân trẻ trung cho bộ phim, nhân vật Ngô lão cẩu cuốn hút khán giả với tính cách ngang tàng, miệng lưỡi sắc sảo nhưng trọng nghĩa khí.

Hoắc Tiên Cô do Trần Dao thể hiện dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, cá tính. Ứng Hạo Minh đóng vai Tề Thiết Chủy là chuyên gia đàm phán, phụ trách vai trò hài hước của phim...

Chuyện tình cảm của Ngô lão cẩu và Hoắc Tiên Cô cũng thu hút khán giả. Phân cảnh giữa hai nhân vật không nhiều nhưng đủ sức tạo nên sự rung động.

Các nhân vật trong Cửu môn được xây dựng tốt.

Trên Sina, khán giả đánh giá Cửu môn sử dụng các phương pháp quay phim cũ, không sử dụng bộ lọc quá mức khiến ngũ quan của nhân vật bị mờ mà thể hiện đúng màu da thật của nhân vật, tạo nên sự chân thực trong từng thước phim. Tác phẩm mang đến hành trình nghẹt thở dành cho những khán giả yêu thích thể loại mạo hiểm, trinh thám.

Thành công của Cửu môn cũng góp phần giữ nam chính Trần Vỹ Đình nâng cao danh tiếng. Trước đó, anh có tác phẩm Hãy để tôi tỏa sáng đóng cùng Triệu Lộ Tư có lượt xem trung bình cao nhất năm 2025.

Với nữ chính Trần Dao, vai diễn Hoắc Tiên Cô có ý nghĩa như sự cứu vớt cho sự nghiệp của cô. Trần Dao được đào tạo bài bản về diễn xuất, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được khen có vẻ đẹp cổ điển, thông minh, nét anh khí giả trai rất hợp, là điều hiếm có trong màn ảnh Hoa ngữ.

Cô từng được yêu thích với vai diễn ma nữ Nhạc Khởi La trong loạt phim Pháp sư vô tâm (2015), nhưng sau đó sự nghiệp của cô không đột phá. Vai diễn Hoắc Tiên Cô trong Cửu môn đã đạt 100 triệu điểm ngay trong ngày đầu ra mắt. Trần Dao cũng được khen ngợi với tạo hình mặc xường xám.