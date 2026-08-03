Bắt khẩn cấp 4 đối tượng sử dụng súng, dao tự chế giải quyết mâu thuẫn

TPO - Mâu thuẫn trên mạng xã hội leo thang thành cuộc hỗn chiến khi nhiều thanh thiếu niên mang theo súng, dao bấm đến điểm hẹn và bắn trọng thương một người. Lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan và thu giữ nhiều vũ khí.

Clip công an lấy lời khai đối tượng liên quan. Nguồn C.A

Ngày 3/8, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trường Thọ (SN 2003), Hà Chánh Phước (SN 2007), Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (SN 2009) và Nguyễn Trường Thọ (SN 2009) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng trên liên quan đến vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 30/7 tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi lời qua tiếng lại, các đối tượng hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan điều tra xác định N.T.T.K. (SN 2011) là người khởi xướng, rủ nhiều đối tượng tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, cả nhóm tập trung tại nhà của Đặng Trường Thọ để chuẩn bị hung khí.

4 đối tượng (dấu x) từ trái sang: Đặng Trường Thọ, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Hà Chánh Phước và Nguyễn Trường Thọ.

Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp đạn, nhiều dao bấm và dao tự chế rồi cùng đồng bọn di chuyển trên ba xe máy đến nơi hẹn. Trong đó, Hà Chánh Phước chở Thọ và cất giữ một dao tự chế; Nguyễn Hoàng Trọng Nhân chở K., đồng thời cất giữ một dao bấm; Nguyễn Trường Thọ cũng trực tiếp tham gia, chở các đối tượng đến điểm hẹn.

Ở phía còn lại, N.T.D. (SN 2009) cũng rủ thêm hai người khác mang theo gậy ba khúc và dao tự chế để nghênh chiến.

Khi hai nhóm gặp nhau, các đối tượng sử dụng gạch, đá, dao và nhiều hung khí lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, trong đó có một phát bắn trúng chân trái của N.T.D. khiến nạn nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Đặng Trường Thọ - người trực tiếp nổ súng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ 11 đối tượng tham gia vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người quen nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, một dao tự chế, 3 dao bấm, dao mèo cùng nhiều điện thoại, phương tiện và tang vật liên quan.