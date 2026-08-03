Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bịa đặt bị cướp giật để che giấu việc làm mất 85 triệu đồng

Nguyễn Dũng

TPO - Không biết số tiền doanh thu khoảng 85 triệu đồng đã thất lạc ở đâu, người phụ nữ tại TPHCM bịa chuyện bị hai thanh niên cướp giật rồi đến công an trình báo. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, người này đã thừa nhận toàn bộ sự việc là bịa đặt.

Ngày 3/8, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết đã lập hồ sơ xử lý một phụ nữ về hành vi báo tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan có thẩm quyền sau khi người này dựng chuyện bị cướp giật để che giấu việc làm thất lạc khoảng 85 triệu đồng.

Trước đó vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 2/8, bà D.T.N. (SN 1992) đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày trước số 30/30 đường Lâm Văn Bền.

763239541-1071805932281073-5105534373461458144-n-1.jpg

Theo nội dung trình báo, tài sản bị cướp gồm một căn cước công dân, một giấy phép lái xe và khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Tổ Công tác số 6) đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng khẩn trương xác minh, làm việc với người trình báo và rà soát các tình tiết liên quan.

Qua quá trình xác minh, bà N. thừa nhận không hề có vụ cướp giật nào xảy ra như nội dung đã trình báo.

Theo lời khai, ngày 1/8, sau khi kết thúc công việc tại quán Ốc Đảo trên địa bàn xã Nhà Bè, bà mang khoảng 85 triệu đồng là tiền doanh thu của quán về nhà cất giữ, dự định sáng hôm sau sẽ nộp vào tài khoản ngân hàng của quán.

Đến sáng 2/8, bà phát hiện số tiền không còn nhưng không xác định được đã làm mất hay đánh rơi ở đâu. Lo sợ bị chủ quán xử lý, cho thôi việc, bà đã bịa đặt việc bị cướp giật rồi đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ xử lý bà N. theo quy định của pháp luật đối với hành vi báo tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo về tội phạm và làm lãng phí nguồn lực của lực lượng chức năng.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần trình báo trung thực, đầy đủ và chính xác. Mọi hành vi cố ý báo tin giả, bịa đặt hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Người phụ nữ dựng chuyện bị cướp giật để che giấu mất 85 triệu đồng #cướp giật #bịa đặt #TP.HCM #bà N. #xác minh #tin giả #trật tự #Một phụ nữ tại TP.HCM đã bịa chuyện bị cướp giật để che giấu việc thất lạc 85 triệu đồng #sau khi xác minh #sự việc đã bị làm rõ là bịa đặt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe