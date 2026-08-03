Tắm sông, thiếu niên ở TPHCM bị cuốn vào cống thoát nước

TPO - Một thiếu niên sinh năm 2012 bị cuốn vào cống thoát nước khi tắm gần bến phà An Sơn, TPHCM. Vụ việc được lực lượng Công an phường Thuận An phát hiện trong lúc tuần tra.

Ngày 3/8, Công an TPHCM cho biết, trong lúc tuần tra tại khu vực bến phà An Sơn, lực lượng Công an phường Thuận An (TPHCM) đã kịp thời cứu một thiếu niên bị mắc kẹt trong cống thoát nước, đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường nơi thiếu niên gặp nạn.

Theo đó khoảng 18 giờ ngày 2/8, em P.D.A (SN 2012, ngụ khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao) cùng một người bạn đến khu vực bến phà An Sơn để tắm. Trong lúc vui chơi, A. không may bị dòng nước cuốn vào cống thoát nước và mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài. Đúng lúc đó, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Thuận An đang tuần tra đã kịp thời phát hiện vụ việc, nhanh chóng đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường, đồng thời phối hợp cùng người dân tổ chức cứu hộ, đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Em A. sau đó được sơ cứu, trấn an tinh thần tại chỗ. Sau khi sức khỏe ổn định, nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Nạn nhân (giữa) được phụ huynh đón về từ công an phường.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, phụ huynh cần tăng cường quản lý trẻ trong thời gian nghỉ hè, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện người gặp nạn, không tự ý cứu hộ khi chưa bảo đảm an toàn.